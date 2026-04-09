Chó nghi dại cắn liên tiếp 5 người cùng khu phố ở Đắk Lắk

Con chó nghi dại bất ngờ lao ra đường, cắn liên tiếp 5 người ở Đắk Lắk, từ người đi đường đến người ngồi bãi biển, gây thương tích nhiều vị trí.

Nhiều vụ chó nghi dại bất ngờ lao ra tấn công người dân ở Đắk Lắk, khiến hàng loạt nạn nhân bị thương.

Ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận các vụ việc người dân bị chó nghi dại tấn công.

Điển hình, ngày 3/4, Trung tâm Y tế Đông Hòa tiếp nhận thông tin một con chó nghi dại cắn nhiều người tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp. Qua điều tra, lực lượng chức năng ghi nhận 5 nạn nhân.

Trước đó một ngày, bà T.T.C. đang đi đường thì bất ngờ bị con chó lao tới cắn vào cánh tay trái. Cùng ngày, ông V.V.Q. cũng bị tấn công vào khuỷu tay trái khi đang di chuyển. Một trường hợp khác là ông T.C. bị cắn vào bắp chân.

Không chỉ tấn công người đi đường, con chó còn chạy ra khu vực bãi biển, cắn bà L.T.M.D. khi đang ngồi chơi, gây thương tích vùng lưng. Em N.A.K. cũng bị cắn vào ngón cái và cánh tay trái.

Em N.A.K. bị chó cắn vào ngón cái và cánh tay trái. Ảnh: CDC Đắk Lắk.

Sau khi xảy ra sự việc, con chó đã bị người dân đánh và chôn lấp. Trung tâm Y tế Đông Hòa đã chỉ đạo trạm y tế địa phương khẩn trương giám sát, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân xử lý vết thương và tiêm phòng kịp thời.

Không chỉ tại Đông Hòa, trong tháng 3/2026, xã Sơn Hòa cũng ghi nhận thêm 3 trường hợp bị chó nghi dại tấn công.

Cụ thể, sáng 11/3, tại chợ Sơn Hòa, một con chó không rõ nguồn gốc bất ngờ cắn vào gót chân trái bà N.T.M., gây vết thương sâu, chảy nhiều máu. Nạn nhân được sơ cứu ngay tại chỗ bằng cách rửa vết thương với xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin và được chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại.

Đến sáng hôm sau, con chó này tiếp tục xuất hiện tại chợ và cắn bà V.T.A..

Một trường hợp khác, bà D.T.B.H. bị chó nhà hàng xóm cắn liên tiếp trong hai ngày 29-30/3. Dù con chó đã được tiêm phòng trước đó, nạn nhân vẫn được hướng dẫn xử lý vết thương và tiêm phòng theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận các vụ việc, cơ quan y tế địa phương đã tăng cường giám sát, theo dõi các trường hợp phơi nhiễm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về mức độ nguy hiểm của bệnh dại.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại, cùng nhiều vụ chó nghi dại tấn công người.

Diễn biến phức tạp của bệnh dại đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng. Ngành y tế địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường giám sát dịch tễ, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao; phối hợp với chính quyền rà soát, quản lý đàn chó mèo; vận động người dân tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi và không thả rông.

Song song đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nhận biết dấu hiệu động vật nghi dại, cách xử lý khi bị cắn và tầm quan trọng của việc tiêm phòng kịp thời.

Cơ quan y tế khuyến cáo, tất cả trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào, liếm lên vùng da trầy xước đều phải được xử lý như phơi nhiễm virus dại.

Việc sơ cứu đúng cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại theo chỉ định.

Đáng lo ngại, nhiều người vẫn chủ quan, tự điều trị bằng phương pháp dân gian hoặc chậm trễ đi tiêm phòng, làm tăng nguy cơ phát bệnh và tử vong.

"Bệnh dại khi đã lên cơn gần như không thể cứu chữa, vì vậy phòng bệnh là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất", bác sĩ Phúc nhấn mạnh.