Thanh niên ở TP.HCM dương tính cùng lúc 6 mầm bệnh tình dục

Đến bệnh viện vì xuất hiện vết loét vùng sinh dục, tiểu buốt và tiểu gắt, nam thanh niên dưới 30 tuổi được xác định dương tính đồng thời với 6 tác nhân gây bệnh.

Bác sĩ Lê Vũ Tân thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Thông tin về ca bệnh hy hữu nhiễm đồng thời 6 tác nhân lây truyền qua đường tình dục được TS.BS Lê Vũ Tân, Phó Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) chia sẻ. Theo bác sĩ Tân, đây là ca bệnh hy hữu và phức tạp nhất ông từng gặp trong quá trình khám và điều trị nam khoa.

Theo bác sĩ Tân, khoảng một tháng trước, từng điều trị cho một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với 5 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, trường hợp mới tiếp nhận còn khiến bác sĩ bất ngờ hơn khi số lượng tác nhân gây bệnh được phát hiện cùng lúc lên tới 6.

Bệnh nhân đến khám trong tình trạng lo lắng vì xuất hiện vết loét ở vùng sinh dục, kèm theo các triệu chứng tiểu gắt và tiểu buốt.

Kết quả xét nghiệm PCR của bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy người bệnh dương tính đồng thời với 6 tác nhân:

Neisseria gonorrhoeae (vi khuẩn gây bệnh lậu): Một trong những tác nhân lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, có thể gây viêm niệu đạo, tiết dịch mủ và nếu không điều trị sẽ dẫn đến viêm mào tinh hoàn, thậm chí vô sinh.

Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) gây mụn rộp sinh dục: Virus này tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể, không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ kiểm soát được triệu chứng. Người nhiễm có thể lây cho bạn tình ngay cả khi không có mụn nước.

Mycoplasma hominis: Vi khuẩn thường trú ẩn mà không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng có thể gây viêm đường tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt và làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới.

Ureaplasma urealyticum: tương tự Mycoplasma, đây là vi khuẩn có thể tồn tại lâu dài mà không bị phát hiện, liên quan đến viêm niệu đạo mạn tính và suy giảm chất lượng sinh sản.

Gardnerella vaginalis: Thường gặp hơn ở nữ giới, nhưng nam giới có thể mang và lây truyền vi khuẩn này mà không có biểu hiện bệnh.

Candida albicans (nấm): Loại nấm cơ hội thường gặp, gây ngứa rát, nổi mẩn đỏ vùng sinh dục. Dễ tái phát nếu hệ miễn dịch suy yếu hoặc dùng kháng sinh kéo dài.

Bác sĩ Tân cho hay việc nhiễm cùng lúc nhiều tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể khiến quá trình điều trị phức tạp hơn, đòi hỏi bác sĩ phải đánh giá kỹ tình trạng người bệnh và xây dựng phác đồ phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người cần chủ động đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiết dịch sinh dục, tiểu buốt, tiểu rát, ngứa rát vùng kín, nổi mụn nước hoặc xuất hiện các vết loét. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, hạn chế nguy cơ biến chứng và lây nhiễm cho bạn tình.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) là nhóm bệnh do vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng gây ra, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp hoàn toàn không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nhưng vẫn âm thầm lây nhiễm cho người khác mà không hay biết.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, các bệnh này có thể gây ra nhiều biến chứng như viêm nhiễm mạn tính đường sinh dục, suy giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cổ tử cung, hậu môn, hầu họng hoặc làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Bác sĩ khuyến cáo người dân sử dụng bao cao su đúng cách, duy trì lối sống tình dục an toàn và xét nghiệm tầm soát STIs định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh.