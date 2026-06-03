Sự thật về 'công thức số 9' trong quan hệ tình dục

Nhiều người đang tự rước lấy áp lực và biến phòng ngủ thành nơi căng thẳng khi cố chạy theo một "bảng cửu chương" truyền miệng không có căn cứ y khoa.

Cách tính tần suất quan hệ tình dục bằng "công thức số 9" từ lâu đã trở thành chủ đề truyền tai nhau của cánh mày râu. Quy luật này lấy số hàng chục của tuổi nhân với 9, kết quả trả về với hàng chục là số tuần và hàng đơn vị là số lần quan hệ.

Theo đó, thanh niên 20 tuổi phải "yêu" 8 lần trong 1 tuần, quý ông 30 tuổi cần duy trì 7 lần trong 2 tuần và khi chạm ngưỡng 40 thì con số là 6 lần trong 3 tuần. Cách tính này nghe qua rất vui tai, dễ nhớ nhưng nếu nghiêm túc coi đây là thước đo phong độ thì lại là một "cú lừa" tai hại.

Chia sẻ về vấn đề này, TS.BS Trà Anh Duy, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết tần suất quan hệ tình dục thường có xu hướng giảm dần theo tuổi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi hormone, sức khỏe tim mạch, chất lượng giấc ngủ, bệnh nền, thuốc điều trị, áp lực cuộc sống và sự gắn kết trong mối quan hệ.

Tuy nhiên, cơ địa và lối sống của mỗi người là một biến số độc lập. Một nam giới 35 tuổi thường xuyên thức khuya, ngập trong áp lực công việc và uống rượu bia nhiều hoàn toàn có thể ít ham muốn hơn một người 50 tuổi ngủ tốt, vận động đều đặn và tinh thần thoải mái.

Dẫn chứng từ nghiên cứu của tác giả Twenge và cộng sự công bố trên tạp chí Archives of Sexual Behavior, sau khi đạt đỉnh ở khoảng 25 tuổi, số lần quan hệ của người trưởng thành giảm trung bình khoảng 3,2% mỗi năm. Điều này cho thấy tuổi tác có vai trò nhất định, nhưng không thể quy về một phép tính cứng nhắc.

Bác sĩ Duy tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Men's Health.

Bác sĩ Duy khẳng định "công thức số 9" chỉ là một mẹo tham khảo vui, hoàn toàn không phải tiêu chuẩn y học. Phép tính này đã bỏ qua hàng loạt yếu tố cốt lõi quyết định phong độ phái mạnh như nồng độ testosterone, tình trạng rối loạn cương dương, các bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp, trầm cảm, thuốc điều trị, mức độ mệt mỏi hay sự hài lòng của bạn tình.

"Đời sống tình dục không nên biến thành bài toán chia lịch, càng không nên thành KPI phòng ngủ", bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Duy, tần suất hợp lý là tần suất mà cả hai người đều cảm thấy thoải mái, tự nguyện, không đau, không quá mệt mỏi và không ảnh hưởng đến sức khỏe hay công việc ngày hôm sau. Có cặp đôi duy trì vài lần mỗi tuần vẫn ổn, có cặp ít hơn nhưng vẫn đạt được sự hài lòng cao. Quan trọng không chỉ là số lần, mà là chất lượng, sự gắn kết cảm xúc, tính an toàn và dư vị sau đó.

Thay vì đối chiếu với những công thức truyền miệng, bác sĩ Duy khuyến cáo phái mạnh cần đặc biệt lưu ý đến những tín hiệu cảnh báo thực tế từ cơ thể. Nam giới nên chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám nếu gặp phải các tình trạng kéo dài như suy giảm ham muốn, khó cương hoặc khó duy trì độ cương để hoàn thành cuộc yêu.

Ngoài ra, các dấu hiệu như xuất tinh bất thường, đau khi quan hệ, cơ thể mệt mỏi dai dẳng, mất hiện tượng cương dương tự nhiên vào buổi sáng hoặc các cặp vợ chồng mong con từ 6-12 tháng chưa có thai cũng là lúc cần gặp bác sĩ.