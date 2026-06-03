Từ 1 dấu hiệu, người đàn ông phát hiện mắc 5 loại ung thư cùng lúc

Sụt cân nhanh, tiêu chảy kéo dài hơn một tháng, người đàn ông 53 tuổi ở Trung Quốc đi khám và bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc bệnh não cùng lúc với 5 loại ung thư khác nhau.

Sau một tháng tiêu chảy liên tục, người đàn ông bàng hoàng khi được chẩn đoán 5 loại ung thư cùng lúc với 7 khối u tổn thương. Ảnh: Shutterstock.

Ông Trương (53 tuổi, Ninh Ba, Trung Quốc) đến khám tại khoa Tiêu hóa của Bệnh viện số 2 thành phố Ninh Ba sau khi bị tiêu chảy liên tục hơn một tháng nhưng điều trị bằng thuốc không thuyên giảm.

Ngay khi gặp bệnh nhân, bác sĩ Vương Khoa Lượng, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện số 2 thành phố Ninh Ba, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường. "Ngay khi ông ấy bước vào, tôi thấy bước đi loạng choạng, ánh mắt lờ đờ, nói chuyện thiếu sức sống, đồng thời xuất hiện tình trạng run tay và rung giật nhãn cầu", bác sĩ Vương cho biết.

Trong quá trình thăm khám, ông Trương cho biết ngoài tiêu chảy kéo dài, ông còn thường xuyên mệt mỏi, chán ăn và sụt khoảng 5 kg chỉ trong thời gian ngắn. Dù cao gần 1,8m, cân nặng của ông chỉ còn khoảng 60 kg.

Khai thác thêm tiền sử bệnh, các bác sĩ được biết ông bắt đầu hút thuốc và uống rượu từ năm 18 tuổi. Trong nhiều năm, thói quen hàng ngày của ông là hút khoảng một bao thuốc lá và uống gần 250 ml rượu trắng.

Nghi ngờ bệnh não do rượu, kết quả phát hiện thêm 7 khối u

Dựa trên các triệu chứng thần kinh điển hình cùng tiền sử nghiện rượu kéo dài, bác sĩ Vương ban đầu nghi ngờ bệnh nhân mắc hội chứng Wernicke - dạng bệnh não do thiếu vitamin B1 nghiêm trọng, thường gặp ở những người uống rượu nhiều năm.

Bệnh lý này có thể gây run tay, rung giật nhãn cầu, mất thăng bằng khi đi lại, phản xạ chậm và suy giảm nhận thức. Đồng thời, việc lạm dụng rượu và thuốc lá trong thời gian dài cũng có thể gây tổn thương liên tục niêm mạc đường tiêu hóa và đường hô hấp.

Để tìm nguyên nhân sâu xa hơn, bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa chuyên sâu với độ phóng đại cao nhằm sàng lọc các tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn sớm.

Kết quả khiến cả ê-kíp điều trị bất ngờ. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện tổng cộng 5 khối u nguyên phát giai đoạn sớm, gồm một tổn thương ở vùng hạ họng, hai tổn thương ở thực quản, một tổn thương tại tâm vị và một tổn thương ở góc dạ dày.

Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được chụp PET-CT toàn thân. Kết quả cho thấy mỗi bên phổi đều xuất hiện thêm một khối u giai đoạn sớm.

Tính tổng cộng, ông Trương được xác định mắc 5 loại ung thư khác nhau gồm ung thư hạ họng, ung thư thực quản, ung thư tâm vị, ung thư dạ dày và ung thư phổi.

Đáng chú ý, toàn bộ 7 tổn thương đều là các khối u nguyên phát độc lập, không phải ung thư di căn từ cơ quan này sang cơ quan khác. Đồng thời, tất cả đều được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp cơ hội điều trị thành công cao hơn đáng kể.

Bác sĩ Vương Khoa Lượng thực hiện nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Ninh Bo Evening News.

Xây dựng phương án điều trị đa chuyên khoa

Sau khi xác định bệnh nhân mắc cùng lúc bệnh não Wernicke và 7 tổn thương ung thư, các bác sĩ đánh giá tình trạng điều trị rất phức tạp do các khối u phân bố ở nhiều cơ quan như hầu họng, thực quản, dạ dày và phổi, kèm theo nhiều bệnh nền.

Bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất phác đồ điều trị theo từng giai đoạn, ưu tiên xử lý trước các khối u nguy cơ cao ở hạ họng và dạ dày, sau đó mới điều trị các tổn thương còn lại khi bệnh nhân ổn định.

Trong ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5,5 giờ, 6 bác sĩ thuộc hai chuyên khoa đã đồng thời thực hiện cắt bỏ khối u dạ dày, đặt ống nuôi dưỡng và phẫu thuật triệt căn khối u vùng hạ họng.

Sau hơn 20 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, các triệu chứng run tay, mất thăng bằng và tiêu chảy giảm đáng kể, có thể ăn uống trở lại và được xuất viện.

Trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội soi các tổn thương thực quản và theo dõi các khối u phổi.

Vì sao có thể mắc nhiều loại ung thư cùng lúc?

Theo bác sĩ Vương Khoa Lượng, nguyên nhân quan trọng nhất là việc hút thuốc và uống rượu kéo dài trong nhiều năm.

Rượu liên tục gây kích thích và tổn thương niêm mạc họng, thực quản và dạ dày. Quá trình tổn thương rồi tái tạo lặp đi lặp lại trong thời gian dài làm gia tăng nguy cơ xuất hiện ung thư nguyên phát ở nhiều vị trí thuộc đường tiêu hóa trên và vùng đầu cổ.

Trong khi đó, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư phổi. "Khi hai thói quen này cùng tồn tại, tác hại không chỉ cộng dồn mà còn khuếch đại lẫn nhau, khiến nhiều cơ quan trong cơ thể bị tổn thương đồng thời", bác sĩ Vương nhận định.

Uống rượu bia và hút thuốc lá lâu năm là yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ mắc ung thư và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Ảnh: DepositPhotos.

Ngoài ra, nghiện rượu lâu năm còn làm giảm hấp thu dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin B1, từ đó dẫn đến bệnh não Wernicke. Tình trạng suy dinh dưỡng kết hợp với các bệnh mạn tính kéo dài làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể khó loại bỏ các tế bào bất thường trước khi chúng phát triển thành ung thư.

Đặc biệt, các khối u giai đoạn sớm thường rất khó phát hiện do tổn thương còn nhỏ và ít gây triệu chứng. Vì vậy, những người có tiền sử hút thuốc, uống rượu lâu năm cần khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các xét nghiệm tầm soát phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn cân bằng và bổ sung đầy đủ vitamin cùng vi chất cần thiết.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như tiêu chảy kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, tê bì tay chân, thay đổi thói quen đại tiện hoặc mệt mỏi kéo dài, người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời.