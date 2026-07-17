Đạp xe cán trúng loài rắn độc chết chóc, người phụ nữ nhập viện

Vô tình cán phải rắn độc khi đang đạp xe, một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại Australia đã bị chính con vật quay sang tấn công.

Theo Guardian ngày 16/7, sự việc xảy ra khi nạn nhân đang đạp xe trên tuyến đường mòn Northern Rivers Rail Trail (bang New South Wales) thì vô tình cán phải một con rắn nâu phương Đông. Cú va chạm khiến con vật bị mắc kẹt vào xích xe đạp và quay sang cắn vào đùi người phụ nữ. Hiện bà qua cơn nguy hiểm.

Lực lượng cứu thương bang New South Wales cho biết các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 13h ngày 15/7 (giờ địa phương) ngay sau khi nhận tin báo. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Tweed Valley trong tình trạng ổn định và được xuất viện vào sáng 16/7.

Chia sẻ về khoảnh khắc giải cứu hy hữu, chuyên gia bắt rắn Sarah Mailey cho biết việc gỡ con vật khỏi xích xe là thử thách cực lớn, bởi phần đầu và thân trên của nó vẫn tự do chuyển động và có thể tấn công bất cứ lúc nào.

"Bộ phận đầu của nó không vướng vào xích nên vẫn có thể tự do quay lại tấn công chân người phụ nữ", bà nói.

Phần thân dưới của con rắn nâu phương Đông bị mắc kẹt vào xích xe đạp. Ảnh: Guardian.

Theo bà Mailey, người đi xe đạp chỉ bị một vết cắn khô, tức là con rắn cắn nhưng không bơm nọc độc vào cơ thể nạn nhân.

Tại hiện trường, chuyên gia Mailey phải nỗ lực khống chế phần đầu con rắn để những người xung quanh tập trung gỡ xích xe đạp. Cảnh sát địa phương cũng nhanh chóng có mặt để phong tỏa khu vực, đảm bảo an toàn cho người dân.

Do bị tổn thương nghiêm trọng trong quá trình mắc kẹt và được gỡ khỏi xích xe, con rắn sau đó đã được tiêu hủy.

Rắn nâu phương Đông được xếp hạng là loài rắn độc trên cạn nguy hiểm thứ hai thế giới (chỉ sau rắn taipan nội địa), phân bố rộng khắp miền đông Australia. Do răng nanh của loài này cực kỳ nhỏ (chỉ khoảng 3 mm), vết đớp ban đầu thường không gây đau đớn và rất khó phát hiện khiến nạn nhân dễ chủ quan.

Tuy nhiên, nọc độc của chúng lại là một "hỗn hợp tử thần" chứa độc tố thần kinh tác dụng nhanh, chất tiền đông máu, độc tố tim và thận. Khi ngấm vào cơ thể, chúng lập tức gây liệt cơ tiến triển, suy hô hấp và xuất huyết không kiểm soát.

Thống kê lâm sàng cho thấy nọc độc rắn nâu gây rối loạn đông máu (VICC) ở 99% ca nhiễm độc, suy thận chiếm 18%, ngừng tim khoảng 6% và dẫn đến kết cục không qua khỏi trong 5% trường hợp.