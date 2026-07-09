Cách đối phó rắn hổ mang từ vụ 900 con rắn sổng chuồng ở Trung Quốc

Nước ngập khiến nhiều loài rắn rời nơi cư trú để tìm chỗ khô ráo. Chuyên gia khuyến cáo cách phòng tránh và sơ cứu đúng nếu không may bị cắn.

Rắn hổ mang sở hữu độc tố thần kinh mạnh.

Do ảnh hưởng của bão Maysak, mưa lớn kéo dài đã khiến một đập chứa nước tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bị vỡ, nước lũ cuốn phá một trang trại nuôi rắn ở thành phố Hành Châu. Hơn 900 con rắn thoát ra ngoài, chủ yếu là rắn ráo trâu, rắn nước và rắn hổ mang - loài duy nhất trong số này có nọc độc nguy hiểm.

Rắn hổ mang (đặc biệt là dòng hổ mang chúa) là những sinh vật to lớn với chiều dài có thể đạt tới hơn 7 m. Chúng nổi bật với chiếc mũ trùm đầu đặc trưng, con ngươi tròn, vảy mịn và tư thế vươn cao thách thức, nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Khi đối đầu, loài bò sát này có thể nâng đến 1/3 cơ thể lên khỏi mặt đất, phát ra tiếng rít cảnh báo trầm đục gần giống như tiếng gầm gừ của chó dữ. Nọc độc của chúng chứa độc tố thần kinh cực mạnh, có khả năng hạ gục một con voi lớn và khiến người bị cắn ngừng thở chỉ sau 30 phút.

Sự việc hy hữu trên nhanh chóng làm dấy lên nỗi lo sợ đỉnh điểm cho người dân địa phương, khi nguy cơ đối mặt rắn độc không còn nằm ngoài tự nhiên mà có thể hiện hữu ngay trong khu dân cư. Trước tình hình này, nhiều cơ quan truyền thông tại Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải các hướng dẫn khẩn cấp về biện pháp phòng tránh và sơ cứu khi đối đầu với rắn hổ mang.

Trong đó, Trung tâm Truyền thông thành phố Hành Châu (Quảng Tây) ngày 8/7 đã ban hành cẩm nang ứng phó chi tiết cho người dân trong mùa mưa lũ.

Rắn xổng khỏi trại nuôi, bơi lổn nhổn trong nước lũ ở Trung Quốc.

Theo hướng dẫn, để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn, người dân cần bịt kín các khe hở ở cửa, tường và đường ống thoát nước; dọn dẹp thùng carton, củi, đống rác và các vật dụng chất đống quanh nhà vì đây là nơi rắn thường ẩn náu. Vào ban đêm, mọi người nên đóng kín cửa, tránh nằm nghỉ trực tiếp trên nền nhà hoặc hành lang.

Khi phải di chuyển qua khu vực ngập nước, người dân nên mặc quần áo dài tay, đi ủng cao cổ, sử dụng đèn chiếu sáng và mang theo gậy để dò đường. Trước khi đi vào bụi cỏ, mương nước, khu vực đổ nát hoặc góc tường, nên dùng gậy gõ nhiều lần xuống mặt đất nhằm xua rắn. Hướng dẫn nhấn mạnh người dân không đi chân trần, không mang dép lê và không dùng tay không nhặt các vật thể trôi nổi vì rắn có thể đang ẩn nấp bên dưới.

Khi phát hiện có rắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, tuyệt đối không chủ động kích động hay tìm cách dọa đuổi chúng, đặc biệt là các loài rắn cực độc như hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia hay lục đuôi đỏ. Hãy nhanh chóng đưa trẻ em và người xung quanh rời xa khu vực nguy hiểm.

Nếu rắn nằm ở góc khuất như kẹt tủ, hốc tường, hãy giữ nguyên hiện trạng và liên hệ ngay với lực lượng cứu hộ hoặc người có kinh nghiệm xử lý. Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển qua khu vực nghi ngờ có rắn, người dân cần trang bị ủng cao cổ và quần áo dày để giảm thiểu rủi ro.

Theo ông Vương Vĩ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y khoa Quảng Tây, khi bị rắn độc cắn, người dân cần ghi nhớ bốn nguyên tắc: giữ bình tĩnh, xử trí ban đầu đúng cách, hạn chế nọc độc lan rộng và nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Chuyên gia khuyến cáo người bị cắn tuyệt đối không hoảng loạn hoặc chạy vì vận động mạnh sẽ làm máu lưu thông nhanh hơn, khiến nọc độc phát tán khắp cơ thể. Nếu có thể, hãy ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loài rắn, thay vì cố bắt hoặc giết nó.

Vết cắn có thể được rửa nhẹ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý nếu điều kiện cho phép. Với một số trường hợp nghi do rắn độc thần kinh cắn, người dân có thể băng ép chi bị thương đúng kỹ thuật, nhưng không được siết quá chặt làm cản trở tuần hoàn máu.

Sau đó, người bị nạn cần gọi cấp cứu ngay, giữ phần chi bị cắn ở vị trí thấp hơn tim và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện có khả năng điều trị rắn cắn. Theo các chuyên gia, các mẹo dân gian như rạch vết thương, dùng miệng hút nọc độc hay đắp lá cây đều không có tác dụng loại bỏ nọc độc, thậm chí còn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến việc điều trị bị chậm trễ.