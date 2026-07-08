Chuyên gia chỉ ra lý do trẻ nên can thiệp niềng răng trước 10 tuổi

Cha mẹ thường chờ con thay hết răng sữa (khoảng 12-13 tuổi) mới đưa đi niềng. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc trì hoãn có thể bỏ lỡ thời điểm tốt để can thiệp xương hàm.

Trên thực tế, nhiều phụ huynh chỉ đưa con đến bác sĩ khi răng khấp khểnh nặng, răng cửa chìa hẳn ra ngoài hoặc hàm dưới mọc chìa bao lấy hàm trên (móm).

Sai lầm từ tâm lý "chờ răng mọc đủ"

Theo bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thùy Dương, Giám đốc chuyên môn nha khoa Plum, việc điều trị ở tuổi dậy thì hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, thời gian niềng cho trẻ sẽ lâu hơn, đôi khi bác sĩ buộc chỉ định nhổ răng khỏe mạnh để lấy chỗ dàn đều.

Trì hoãn chỉnh nha có thể bỏ lỡ thời điểm lý tưởng để điều trị.

Theo Hiệp hội Chỉnh nha Mỹ (AAO), 7 tuổi là thời điểm lý tưởng để trẻ tầm soát niềng răng. Đây là lúc trẻ có sự “giao thoa” giữa răng sữa và răng vĩnh viễn đầu tiên. Nhờ đó, bác sĩ không chỉ xem được răng mọc thẳng hay lệch, mà còn nhìn ra được hướng đi của răng, xương hàm phát triển rộng hay hẹp, cân đối hay lệch.

"Việc khám sớm không có nghĩa bắt trẻ phải đeo niềng ngay. Mục đích là để bác sĩ biết được đâu là lệch lạc tự nhiên, sẽ tự ổn định khi lớn và đâu là bất thường cần can thiệp đúng lúc", bác sĩ Dương chia sẻ.

Khác biệt giữa chỉnh răng và chỉnh xương hàm

Xương hàm giống như nền móng của ngôi nhà, còn răng là những viên gạch. Nếu nền móng hẹp hoặc lệch lạc như hô xương, móm xương, việc cố gắng dàn thẳng răng về sau sẽ gặp khó khăn.

Niềng răng ở tuổi 12-13 chủ yếu dịch chuyển các “viên gạch” răng, còn chỉnh nha tăng trưởng (giai đoạn trước 10 tuổi) lại tập trung vào việc uốn nắn “nền móng” xương hàm ngay trong giai đoạn phát triển.

Chỉnh nha sớm giúp trẻ tránh được nguy cơ phẫu thuật hàm về sau.

Nếu phát hiện sớm trẻ bị hẹp hàm trên, bác sĩ dùng khí cụ để nhẹ nhàng nong rộng xương hàm. Khi nền móng rộng rãi, răng vĩnh viễn sẽ có đủ chỗ để mọc lên và không bị chen chúc. Điều này giúp trẻ tránh được nguy cơ phẫu thuật xương hàm khi lớn.

Cách chăm sóc nụ cười cho trẻ

Phụ huynh nên cho trẻ thăm khám chỉnh nha nếu nhận thấy răng cửa hàm trên chìa, hàm dưới đưa ra trước, cắn ngược, cắn hở, cắn sâu, răng mọc chen chúc nặng, mặt lệch khi cắn hoặc trẻ thường xuyên nhai lệch một bên. Một số thói quen như thở bằng miệng, ngủ há miệng, đẩy lưỡi, mút tay kéo dài cũng cần được lưu ý.

Trẻ mất răng sữa quá sớm do sâu răng, chấn thương hoặc nhổ răng không đúng thời điểm nên được kiểm tra. Khi có khoảng trống, răng bên cạnh có thể nghiêng vào khiến răng vĩnh viễn mọc lệch.

Theo bác sĩ Dương, phụ huynh không cần quá lo khi thấy con có răng mọc lệch trong giai đoạn thay răng, nhưng cũng không nên chủ quan. Cha mẹ có thể đưa trẻ đến gặp bác sĩ để đánh giá đâu là thay đổi sinh lý có thể theo dõi, đâu là dấu hiệu cần can thiệp.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Thùy Dương, Giám đốc chuyên môn nha khoa Plum.

Tại nha khoa Plum, bác sĩ Dương đồng hành chỉnh nha cho khách hàng nhiều độ tuổi, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người trưởng thành, giúp khách hàng cải thiện nụ cười và sự tự tin.

Nha khoa Plum là điểm đến chăm sóc răng miệng cho cả gia đình.

Tọa lạc tại Thảo Điền (nay là phường An Khánh), nha khoa Plum định hướng xây dựng không gian chăm sóc răng miệng thân thiện cho gia đình và trẻ nhỏ. Phòng khám đầu tư hệ thống máy móc hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị như chụp phim, scan răng 3D và dữ liệu hình ảnh trong miệng. Công cụ này giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá, đồng thời giúp phụ huynh dễ hình dung tình trạng của con.