Bệnh tim mạch đang trẻ hóa: Đừng để sự chủ quan trở thành 'cái bẫy'

Không còn là bệnh tuổi già, tim mạch đang trẻ hóa ở độ tuổi 20-30. Tầm soát định kỳ chính là giải pháp khoa học giúp phát hiện sớm nguy cơ ngay khi chưa có triệu chứng.

Bệnh tim mạch từ lâu vốn được xem là “căn bệnh của tuổi già”, nhưng thực tế y khoa những năm gần đây đang cho thấy một xu hướng hoàn toàn ngược lại: ngày càng nhiều người trẻ phải đối mặt với tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch, thậm chí nhồi máu cơ tim khi mới ở độ tuổi 20–30. Những tổn thương này vẫn diễn tiến âm thầm mà không báo trước.

Việc nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ thông qua tầm soát định kỳ là giải pháp khoa học giúp phát hiện và bảo vệ sức khỏe tim mạch ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng.

Khi bệnh tim không còn là câu chuyện của người lớn tuổi

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu toàn cầu, chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong mỗi năm. Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong sớm ở nhóm người dưới 70 tuổi vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Dữ liệu này minh chứng cho thấy gánh nặng bệnh tim không còn giới hạn ở nhóm cao tuổi như trước đây.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý thăm khám cho người bệnh trẻ tuổi.

Tại Việt Nam, các cơ sở y tế cũng ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các trường hợp người trẻ nhập viện vì biến cố tim mạch. Không ít bệnh nhân ở độ tuổi 20–30 (thậm chí nhiều bệnh nhân 15-16 tuổi) đã xuất hiện các rối loạn chuyển hóa như rối loạn mỡ máu (tăng cholesterol, triglyceride), béo phì, tăng huyết áp hoặc xơ vữa động mạch giai đoạn sớm. Đằng sau những con số biết nói này là một thực trạng đáng báo động về sức khỏe của thế hệ trẻ ngày nay.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở sự gia tăng của bệnh, mà còn ở tâm lý chủ quan của người trẻ khi cho rằng 'mình còn khỏe nên chưa cần kiểm tra tim mạch' ThS.BS Nguyễn Danh Quý

ThS.BS Nguyễn Danh Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), cho biết, thực tế lâm sàng hiện nay cho thấy ngày càng nhiều người trẻ đã xuất hiện các yếu tố nguy cơ tim mạch từ rất sớm, thậm chí có trường hợp nhồi máu cơ tim khi chỉ mới 20–25 tuổi.

Theo bác sĩ Quý, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở sự gia tăng của bệnh, mà còn ở tâm lý chủ quan của người trẻ khi cho rằng “mình còn khỏe nên chưa cần kiểm tra tim mạch”. Nhiều dấu hiệu sớm của bệnh tim ở người trẻ như hồi hộp, đánh trống ngực, mệt khi gắng sức hay tức ngực thoáng qua thường bị bỏ qua, dẫn đến chậm trễ trong phát hiện và điều trị.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là phát hiện bệnh sớm, mà là thay đổi nhận thức - để người trẻ hiểu rằng tầm soát tim mạch không phải việc của tương lai, mà là trách nhiệm với sức khỏe của chính mình ngay hôm nay”, ThS.BS Nguyễn Danh Quý chia sẻ.

Tầm soát sớm - bước chuyển từ điều trị sang dự phòng tim mạch

Trong bối cảnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các biến cố tim mạch - mạch máu não khác đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, việc chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ được xem là giải pháp then chốt giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng. Sự dịch chuyển từ mô hình điều trị khi đã có bệnh sang dự phòng từ sớm giúp tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ hệ tuần hoàn trước những tổn thương âm thầm.

Đồng hành cùng xu hướng y học dự phòng này, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec triển khai các gói khám tầm soát bệnh lý tim mạch cơ bản và nâng cao, được thiết kế phù hợp theo từng mức độ nguy cơ của mỗi cá nhân. Hệ thống gói khám đảm bảo đánh giá toàn diện từ lâm sàng đến cận lâm sàng như huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, điện tim, siêu âm tim, siêu âm mạch máu và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu.

Máy chụp CT hiện đại giúp tầm soát bất thường về tim mạch.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại tại PhenikaaMec đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Trong đó, hệ thống CT đa dãy hiện đại cho phép khảo sát chi tiết mạch vành, phát hiện sớm tình trạng xơ vữa, hẹp hoặc vôi hóa động mạch vành ngay từ giai đoạn chưa có triệu chứng, đồng thời hỗ trợ đánh giá nguy cơ biến cố tim mạch thông qua chỉ số vôi hóa động mạch vành (Calcium Score). Song song đó, kỹ thuật X-quang ngực kỹ thuật số giúp ghi nhận những thay đổi gián tiếp của tim – phổi như tim to hay dấu hiệu suy tim sớm.

Siêu âm Doppler mạch máu bằng thiết bị tiên tiến hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh lý tim mạch.

Bên cạnh đó, siêu âm tim kết hợp Doppler màu cung cấp hình ảnh động theo thời gian thực về cấu trúc, van tim và dòng chảy qua hệ mạch, hỗ trợ phát hiện sớm các rối loạn tuần hoàn. Trong khi đó, máy điện tim 12 kênh MAC 5 A4 ghi nhận chính xác hoạt động điện học của tim, từ đó phát hiện rối loạn nhịp, thiếu máu cơ tim và các bất thường dẫn truyền - những dấu hiệu thường bị bỏ qua ở người trẻ chưa có triệu chứng rõ ràng.

Dựa trên kết quả thăm khám, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ phân tích toàn diện nguy cơ tim mạch, tư vấn cá thể hóa nhằm xây dựng kế hoạch theo dõi, phòng ngừa phù hợp với từng tình trạng sức khỏe.

PGS.TS.BS Trương Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec là chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam cùng với các bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Đặc biệt, ccác gói tầm soát tại PhenikaaMec còn hướng đến mục tiêu cao hơn: giúp người dân nhận diện sớm nguy cơ, điều chỉnh lối sống, chuyển dịch từ tư duy “điều trị khi có bệnh” sang “phòng bệnh từ sớm, bảo vệ tim mạch lâu dài”. Tầm soát tim mạch sớm không đơn thuần là một dịch vụ y tế - đó là điểm khởi đầu để mỗi người chủ động nhận diện và kiểm soát những nguy cơ thầm lặng trước khi có biến cố.

Với định hướng “Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững” của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec không ngừng đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển các giải pháp y tế dự phòng toàn diện. Từ tầm soát sớm đến quản lý nguy cơ lâu dài, mỗi dịch vụ đều hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động, cá thể hóa cho từng người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

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