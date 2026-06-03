Rắn độc ẩn trong xe máy bất ngờ lao ra cắn chủ xe đang mở khóa

Một con rắn ngũ bộ ẩn trong tấm chắn gió của xe máy điện bất ngờ tấn công người đàn ông khi anh cúi xuống mở khóa xe.

Tai nạn rắn cắn thường gia tăng sau những đợt mưa lớn. Ảnh: Alamy.

Một con rắn ngũ bộ dài hơn một mét bất ngờ lao ra từ tấm chắn gió của xe điện và cắn trúng tay người đàn ông khi anh đang mở khóa xe. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) sau đợt mưa lớn, trở thành lời cảnh báo về nguy cơ rắn độc xuất hiện tại các khu dân cư trong mùa hè.

Theo Guangming Daily, nạn nhân là ông Vương, sống tại thành phố Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang. Những ngày trước khi xảy ra sự việc, địa phương vừa trải qua một trận mưa lớn kéo dài.

Sáng hôm đó, ông Vương như thường lệ đến nhà để xe chung của khu dân cư để lấy xe đi làm. Khu vực này là nhà xe khép kín, ít thông gió và trở nên ẩm thấp sau nhiều ngày mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài bò sát trú ẩn.

Khi cúi xuống mở khóa xe, ông bất ngờ cảm thấy đau nhói ở khe giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái. Vết thương nhanh chóng rỉ máu. Kiểm tra xung quanh, ông bàng hoàng phát hiện một con rắn ngũ bộ dài hơn 1 mét đang cuộn mình bên trong lớp chắn gió của xe điện.

Quá hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, người đàn ông lập tức chụp ảnh con rắn để lưu lại đặc điểm nhận dạng rồi gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ. Sau đó, ông dùng nước sạch rửa vết thương, nặn bỏ một lượng máu nhỏ tại chỗ và đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu.

Khi được thông báo Bệnh viện Đài Châu có sẵn huyết thanh kháng nọc đặc hiệu, gia đình nhanh chóng đưa ông đến đây để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ cho biết việc chụp ảnh con rắn đã giúp quá trình xác định loài và lựa chọn huyết thanh phù hợp diễn ra nhanh chóng hơn, từ đó giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Rắn ngũ bộ, còn gọi là rắn lục đầu tam giác hay bách bộ xà, là một trong những loài rắn độc nguy hiểm phân bố tại nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc. Nọc độc của chúng có thể gây tổn thương mô nghiêm trọng, rối loạn đông máu, xuất huyết và thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Các chuyên gia cảnh báo mùa hè là thời điểm rắn hoạt động mạnh hơn do nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Sau những đợt mưa lớn, rắn thường tìm nơi khô ráo để trú ẩn, bao gồm nhà kho, nhà xe, gầm xe, đống vật liệu xây dựng hoặc các khu vực ít người qua lại.

Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ xe máy, xe điện, giày dép, quần áo hoặc những vật dụng để ngoài trời trước khi sử dụng. Khi phát hiện rắn, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ lực lượng chuyên trách thay vì tự ý bắt hoặc xua đuổi.

Nếu không may bị rắn cắn, người bị nạn cần hạn chế vận động, giữ bình tĩnh, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất và cố gắng ghi nhớ hoặc chụp ảnh đặc điểm của con rắn để hỗ trợ quá trình điều trị. Việc tự ý rạch vết thương, hút nọc độc bằng miệng hoặc sử dụng các biện pháp dân gian có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.