Từ 1/7, Hà Nội hỗ trợ chi phí xóa cận cho người từ 18 đến 35 tuổi

Nghị quyết mới của Hà Nội mở rộng hàng loạt chính sách y tế, từ khám sức khỏe miễn phí, tầm soát ung thư đến hỗ trợ điều trị cận thị cho người trẻ.

Ngày 2/6, tại Kỳ họp chuyên đề thứ ba khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô với tỷ lệ tán thành tuyệt đối 100% (113/113 đại biểu).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế như khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ cấp cứu ngoại viện, phát triển y tế từ xa, hỗ trợ điều trị tật khúc xạ và mở rộng các chính sách trợ giúp khẩn cấp.

Mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí một lần mỗi năm

Theo nghị quyết, người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ quy mô toàn dân bằng ngân sách địa phương.

Nội dung khám được xây dựng theo từng nhóm tuổi. Trẻ dưới 6 tuổi thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; học sinh được khám theo quy định về y tế trường học. Người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi được khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, trong khi người từ 18 tuổi trở lên được thực hiện thêm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ, người dân còn được hỗ trợ khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm phổ biến và nhiều loại ung thư thường gặp.

Lần đầu tiên, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Danh mục sàng lọc bao gồm ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư khoang miệng. Đáng chú ý, chương trình còn bổ sung sàng lọc các rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần do rượu.

Một điểm mới là thành phố không chỉ hỗ trợ chi phí khám mà còn tổ chức các đợt khám ngay tại địa phương. Thay vì người dân phải đến bệnh viện, UBND xã, phường sẽ phối hợp tổ chức các điểm khám lưu động, lập danh sách người dân và triển khai truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia.

Cùng với chương trình khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Nghị quyết dành kinh phí hỗ trợ việc nhập dữ liệu khám sức khỏe vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đối với các trường hợp chưa được cập nhật trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 30/6/2026.

Từ ngày 1/7/2026, trách nhiệm cập nhật dữ liệu sẽ thuộc về các cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe.

Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng giúp mỗi người dân sở hữu một hồ sơ sức khỏe điện tử xuyên suốt, tạo nền tảng cho quản lý sức khỏe cá nhân và phát triển hệ thống y tế thông minh của Thủ đô.

Hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện

Nghị quyết cũng quy định cơ chế hỗ trợ đối với dịch vụ cấp cứu ngoại viện, giúp người dân tiếp cận dịch vụ cấp cứu chuyên nghiệp ngay từ hiện trường.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ của hệ thống cấp cứu 115, các bệnh viện công lập thuộc thành phố, bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn hoặc các cơ sở y tế tư nhân gần nhất.

Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhấn bút thông qua Nghị quyết. Ảnh: SYTHN.

Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu ngoại viện đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, bệnh nhân tâm thần lang thang, nạn nhân thiên tai, thảm họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối với các trường hợp còn lại, ngân sách hỗ trợ 80% chi phí, người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20%.

Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là thúc đẩy mô hình khám chữa bệnh từ xa và khám chữa bệnh lưu động.

Hà Nội sẽ hỗ trợ triển khai nhiều dịch vụ y tế ứng dụng công nghệ số như khám bệnh từ xa, kê đơn trực tuyến, theo dõi sức khỏe từ xa, hội chẩn từ xa, đọc kết quả X-quang, CT, MRI và giải phẫu bệnh từ xa.

Bên cạnh đó, danh mục 41 dịch vụ khám chữa bệnh lưu động sẽ được triển khai tại cộng đồng hoặc tại nhà người bệnh. Các dịch vụ gồm khám bệnh, tư vấn điều trị, điện tim, Holter huyết áp, siêu âm tim mạch, siêu âm ổ bụng, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và các kỹ thuật y học cổ truyền.

Chính sách này được kỳ vọng giúp người cao tuổi, người bệnh mạn tính hoặc người có khó khăn trong di chuyển tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Hỗ trợ điều trị cận thị cho người trẻ

Một nội dung đáng chú ý khác là việc Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên.

Hà Nội hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên. Ảnh: SYTHN.

Đối tượng thụ hưởng là người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố. Chi phí điều trị sẽ được thanh toán theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý.

Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị ngày càng gia tăng, chính sách này được đánh giá là bước đi mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân.

Ngoài các chính sách y tế, nghị quyết còn mở rộng nhiều nội dung trợ giúp xã hội khẩn cấp. Đối với các trường hợp bị thương nặng, tử vong hoặc mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hay các sự kiện bất khả kháng khác, Hà Nội sẽ áp dụng mức hỗ trợ gấp đôi quy định hiện hành của Chính phủ.

Thành phố cũng thiết lập cơ chế hỗ trợ riêng cho người lao động gặp tai nạn lao động, bao gồm cả người thử việc, học nghề hoặc tập nghề. Khoản hỗ trợ này được thực hiện độc lập, không thay thế các chế độ bảo hiểm và bồi thường theo quy định pháp luật.