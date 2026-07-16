Chồng mắc viêm gan B có nguy cơ lây cho vợ con không?

Chồng tôi mới được chẩn đoán mắc viêm gan B. Xin hỏi tôi và các con có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh khi sống chung nhà, ăn uống chung mâm không?

Chồng tôi mới được chẩn đoán mắc viêm gan B. Xin hỏi tôi và các con có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh khi sống chung nhà, ăn uống chung mâm không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng gan do siêu vi viêm gan B (HBV) gây ra. Không phải tất cả người nhiễm HBV đều có các triệu chứng, nhưng đối với những người mắc bệnh, các triệu chứng có thể bao gồm mệt mỏi, kém ăn, đau dạ dày, buồn nôn và vàng da.

Virus viêm gan B lây lan khi máu, tinh dịch hoặc các chất dịch cơ thể khác - ngay cả với lượng cực nhỏ - từ người bị nhiễm virus viêm gan B xâm nhập vào cơ thể của người không bị nhiễm bệnh.

Một số nguyên nhân khiến mọi người có thể bị nhiễm virus HBV bao gồm:

Trẻ sinh ra từ một người mẹ bị nhiễm bệnh

Quan hệ tình dục với người bị viêm gan B

Dùng chung kim tiêm, ống tiêm hoặc dụng cụ pha chế thuốc bị nhiễm virus

Dùng chung các vật dụng bị nhiễm như bàn chải đánh răng, dao cạo râu hoặc thiết bị y tế (như máy đo đường huyết) với người bị viêm gan B

Tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc vết thương hở của người bệnh

Kiểm soát nhiễm khuẩn kém tại các cơ sở y tế

Mặc dù virus viêm gan B có thể được tìm thấy trong nước bọt, nó không lây lan qua việc hôn hoặc dùng chung đồ dùng. Viêm gan B cũng không lây lan qua hắt hơi, ho, ôm hoặc qua thức ăn hay nước uống. Do đó, việc ăn riêng và sinh hoạt riêng với người bệnh là không cần thiết.

Phụ nữ nhiễm viêm gan B cũng không làm lây lan virus khi cho con bú trực tiếp sữa mẹ.

Viêm gan B có thể phòng ngừa bằng vaccine. Tất cả trẻ sơ sinh nên được tiêm vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt sau khi sinh (trong vòng 24 giờ). Sau đó, tiêm 2 hoặc 3 liều vaccine viêm gan B, cách nhau ít nhất 4 tuần.

Trước khi kết hôn, bạn cần đi xét nghiệm nếu vợ hoặc chồng nhiễm virus viêm gan B mà người kia chưa có miễn dịch để tiêm phòng trước khi phát sinh quan hệ tình dục.

Để giảm nguy cơ mắc hoặc lây lan viêm gan B:

Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su

Tránh dùng chung kim tiêm hoặc bất kỳ dụng cụ nào dùng để tiêm thuốc, xỏ khuyên hoặc xăm mình

Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc bề mặt bị ô nhiễm

Tiêm vaccine phòng viêm gan B nếu làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe.