Kỹ sư ở TP.HCM mắc sùi mào gà sau nhiều cuộc 'tình một đêm'

Thường xuyên sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm bạn tâm sự sau giờ làm, nam kỹ sư ở TP.HCM bất ngờ phát hiện mắc sùi mào gà do quan hệ tình dục không an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Gia Kỳ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp người trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục sau các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò.

Một trong số đó là anh N.H.V., kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại TP.HCM. Do công việc bận rộn, ít có thời gian giao tiếp ngoài đời, anh thường sử dụng các ứng dụng hẹn hò để kết bạn và tìm kiếm mối quan hệ tình cảm.

Sau nhiều cuộc hẹn, nam thanh niên phát hiện xuất hiện các nốt nhỏ bất thường ở vùng kín nhưng cho rằng chỉ là kích ứng ngoài da nên không đi khám. Vài tuần sau, các tổn thương tăng dần, kèm cảm giác khó chịu nên anh mới tới bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân mắc sùi mào gà do nhiễm virus HPV. Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc kết hợp can thiệp y khoa nhằm loại bỏ tổn thương và hạn chế nguy cơ lây lan.

“Trước đây tôi nghĩ chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là đủ, không nghĩ mình có thể mắc bệnh”, nam bệnh nhân chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Gia Kỳ, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp, do virus HPV gây ra. Trong đó, HPV type 6 và 11 là hai type thường gặp nhất liên quan đến mụn cóc sinh dục.

Phần lớn tổn thương là lành tính, nhưng bệnh dễ khiến người mắc mặc cảm, né tránh quan hệ, lo sợ bị đánh giá và ảnh hưởng rõ đến chất lượng sống. Không ít nam giới chỉ chú ý đến những nốt sùi nhìn thấy bên ngoài.

Trong khi đó, tổn thương HPV có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau tùy đường tiếp xúc, không chỉ ở cơ quan sinh dục mà còn có thể gặp quanh hậu môn hoặc vùng hầu họng. Sau thủ thuật, anh V. được tư vấn theo dõi tái phát, giữ vệ sinh, tránh quan hệ khi tổn thương chưa lành và trao đổi với bạn tình khi cần thiết.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cho hay số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người trẻ có xu hướng gia tăng, trong đó không ít trường hợp liên quan việc làm quen qua các nền tảng trực tuyến.

Bác sĩ Khoa cho biết sùi mào gà là bệnh do virus HPV gây ra, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh có thể gặp ở cả nam và nữ, với biểu hiện là các nốt sùi mềm tại cơ quan sinh dục, hậu môn hoặc miệng.

Trong nhiều trường hợp, người bệnh chủ quan vì tổn thương ban đầu nhỏ, không đau nên bỏ qua thời điểm điều trị sớm. Nếu kéo dài, bệnh có thể lan rộng, tái phát nhiều lần và ảnh hưởng tới tâm lý, chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ Khoa khuyến cáo người trẻ cần chủ động bảo vệ bản thân bằng cách quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, hạn chế quan hệ với nhiều bạn tình và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường ở vùng kín. Việc tiêm vaccine phòng HPV cũng là biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.