Bồi bổ sai cách có thể khiến mẹ bầu thiếu máu, con nhẹ cân

Vitamin và khoáng chất rất cần thiết trong thai kỳ, nhưng việc tự ý dùng quá nhiều thuốc bổ có thể gây hại cho cả mẹ và thai nhi nếu bổ sung không đúng cách.

Mẹ bầu cần bổ sung vitamin và khoáng chất đúng cách để không gây hại cho thai nhi. Ảnh: Pexels.

Theo dược sĩ Cao Phan Thu Hằng, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), việc bổ sung không đúng cách, đặc biệt là tự ý dùng nhiều thuốc bổ, có thể gây tác động ngược, ảnh hưởng tới cả mẹ và con.

Trong thời gian mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ tăng cao hơn bình thường. Bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm, mẹ bầu cần chú ý bổ sung các vi chất thiết yếu như acid folic, sắt, canxi và vitamin D theo đúng nhu cầu từng giai đoạn thai kỳ.

Dược sĩ Hằng cho hay acid folic là vi chất quan trọng tham gia vào quá trình tạo máu và hình thành ống thần kinh của thai nhi. Thiếu acid folic trong những tháng đầu mang thai có thể khiến mẹ bị thiếu máu, đồng thời làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Dưỡng chất này có nhiều trong gan, ngũ cốc, hạt hướng dương, bông cải xanh và các loại rau lá xanh đậm.

Sắt cũng là khoáng chất không thể thiếu đối với phụ nữ mang thai do tham gia trực tiếp vào quá trình tạo máu. Tình trạng thiếu sắt có thể khiến mẹ bầu bị thiếu máu, mệt mỏi, tăng nguy cơ sinh non hoặc nhiễm trùng hậu sản. Với thai nhi, thiếu sắt có thể dẫn tới suy dinh dưỡng bào thai, trẻ nhẹ cân và ảnh hưởng sự phát triển thể chất, tinh thần về sau.

Theo khuyến cáo, mẹ bầu nên bổ sung mỗi ngày một viên sắt - acid folic chứa 60 mg sắt và 400 mcg acid folic để phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt và giảm nguy cơ dị tật ở thai nhi. Tuy nhiên, việc sử dụng cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh lạm dụng.

Canxi là dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển hệ xương và chiều cao của thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng giữa thai kỳ. Nhu cầu canxi của mẹ bầu khoảng 1.200 mg mỗi ngày, có thể bổ sung qua các thực phẩm như tôm, cua, trứng, sữa và các loại thủy sản.

Song song với canxi, vitamin D đóng vai trò hỗ trợ hấp thu canxi và phospho, giúp cấu tạo xương. Thiếu vitamin D khiến cơ thể khó hấp thu canxi, làm tăng nguy cơ còi xương ở trẻ ngay từ trong bụng mẹ hoặc sau sinh. Trong trường hợp thiếu nghiêm trọng, mẹ có thể đối mặt nguy cơ loãng xương, co giật do hạ canxi máu, còn thai nhi dễ bị ảnh hưởng tới quá trình phát triển xương.

Ngoài những vi chất kể trên, phụ nữ mang thai cũng cần được bổ sung đầy đủ vitamin B1, B2, B5, C, E, A cùng iốt và kẽm để đảm bảo sức khỏe thai kỳ.

Dược sĩ Hằng lưu ý nhu cầu vitamin và khoáng chất của mẹ bầu thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của thai nhi và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các loại thuốc bổ để tránh tình trạng thiếu hoặc thừa vi chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.