Giấu chuyện bị chó cắn, bé gái ra đi thương tâm sau 48 giờ phát dại

Giấu gia đình khi bị chó cắn, bé gái 11 tuổi ở Hồ Nam (Trung Quốc) không được tiêm vaccine. Vài tháng sau, em phát bệnh và ra đi chưa đầy 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Vì sợ gia đình mắng sau khi bị chó cắn, bé gái 11 tuổi không được tiêm vaccine phòng dại và ra đi thương tâm sau vài tháng. Ảnh: Dreamstime.

Theo Sohu, một trường hợp đau lòng liên quan đến bệnh dại vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) công bố đang khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng.

Thông tin được đăng tải ngày 21/5 cho biết một bé trai họ Long đã mang từ nhà ông ngoại về nuôi một con chó màu trắng. Con chó vốn hiền lành, được nuôi trong nhà, nhưng bất ngờ có biểu hiện hung dữ bất thường. Sau đó, con vật liên tiếp cắn cậu bé và chị gái cùng một người dân trong làng.

Sau khi bị chó cắn, cậu em trai lập tức kể lại với bà nội. Người bà nhanh chóng đưa cháu đến trạm y tế để rửa sạch vết thương, tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, cô chị 11 tuổi vì sợ bị gia đình trách mắng nên đã chọn im lặng. Em không nói với ai việc mình bị chó cắn, cũng không xử lý vết thương hay đi tiêm phòng.

Đến một tối vào tháng 2 năm nay, bé gái đột ngột xuất hiện triệu chứng nôn ói. Chỉ sau một đêm, tình trạng chuyển nặng nhanh chóng. Em bắt đầu sợ nước, sợ gió, nghe tiếng nước chảy là cổ họng co thắt dữ dội.

Gia đình lập tức đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nghi ngờ đây là ca mắc bệnh dại nên nhanh chóng cho nhập viện điều trị. Tuy nhiên, bệnh tiến triển quá nhanh và nguy hiểm. Rạng sáng hôm sau, bé gái không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm mẫu nước bọt cho thấy dương tính với virus dại.

Theo bác sĩ, từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến lúc bé gái ra đi, thời gian chưa đầy 48 giờ.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh bệnh dại gần như có tỷ lệ không qua khỏi 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu xử lý đúng ngay sau khi bị động vật cắn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hồ Nam khuyến cáo người dân cần ghi nhớ 4 bước quan trọng sau khi bị chó hoặc động vật nghi nhiễm dại cắn:

Bước 1: Rửa vết thương ngay lập tức

Dùng xà phòng và nước sạch chảy liên tục để rửa ít nhất 15 phút. Bước này có thể loại bỏ hầu hết virus và là bước đầu tiên trong quá trình tự điều trị.

Bước 2: Sát trùng nhanh

Sau khi rửa sạch, thoa dung dịch povidone-iodine hoặc dung dịch sát khuẩn có khả năng bất hoạt virus. Không băng bó hoặc che vết thương bằng băng dính nếu không có sự cho phép.

Bước 3: Không giấu giếm

Trẻ nhỏ cần được dạy phải báo ngay với gia đình khi bị động vật cắn, dù vết thương nhỏ. Đừng đánh cược với tính mạng của mình chỉ vì sợ bị mắng. Cho dù vết thương nhỏ đến đâu hay con chó trông khỏe mạnh thế nào, cũng đừng chủ quan.

Bước 4: Tiêm vaccine càng sớm càng tốt

Ngay lập tức, không do dự, hãy đến phòng khám phòng ngừa và điều trị phơi nhiễm bệnh dại. Vết thương cần được bác sĩ xác định mức độ phơi nhiễm và tiêm vaccine phòng dại kịp thời. Nếu có chảy máu hoặc vết thương sâu (phơi nhiễm độ 3), người bệnh có thể cần tiêm thêm huyết thanh kháng dại để bảo vệ cơ thể trước khi vaccine phát huy tác dụng.