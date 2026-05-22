Điều quan trọng hơn bao giờ hết trước khi quyết định mang thai

Khám tiền thai sản giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, cải thiện khả năng thụ thai và đảm bảo một thai kỳ an toàn cho cả cha mẹ lẫn thai nhi.

Khám tiền sản là bước chuẩn bị hành trang quan trọng cho hành trình mang thai và làm cha, làm mẹ. Ảnh: Unsplash.

Thai kỳ hiện đại không còn được tính từ thời điểm thụ thai thành công. Nhiều chuyên gia sản khoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cơ thể sẵn sàng trước khi mang thai. Khám sức khỏe tiền thai sản đang trở thành một phần thiết yếu trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ tiềm ẩn trước khi chúng tiến triển thành biến chứng phức tạp.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của y học hiện đại: Chuyển từ thế bị động (điều trị khi có bệnh) sang chủ động phòng ngừa. Thay vì đợi đến khi biến chứng xuất hiện trong thai kỳ mới can thiệp, việc giảm thiểu rủi ro từ trước sẽ mang lại kết quả tối ưu cho cả mẹ và bé.

Khám tiền thai sản gồm những gì?

Theo chia sẻ của bác sĩ Pallavi Prasad, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Nova IVF, Bengaluru, Ấn Độ, trên chuyên trang sức khỏe TheHealthSite, khám tiền thai sản là việc đánh giá toàn diện thể chất, cân bằng nội tiết và tình trạng chuyển hóa của người phụ nữ trước khi thụ thai.

Thông qua thăm khám, bác sĩ sẽ xác định các chỉ số sức khỏe cốt lõi và tầm soát các bệnh lý tiềm ẩn:

Xét nghiệm máu cơ bản: Sàng lọc thiếu máu, kiểm tra chức năng tuyến giáp, đường huyết, tầm soát các bệnh truyền nhiễm và xác định tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

Đánh giá sức khỏe sinh sản: Kiểm tra chu kỳ rụng trứng và dự trữ buồng trứng (thông qua các xét nghiệm chuyên sâu như chỉ số AMH).

Sàng lọc di truyền: Xem xét tiền sử bệnh lý gia đình để cảnh báo sớm các nguy cơ dị tật bẩm sinh hoặc bệnh lý di truyền cho thế hệ sau.

Khám tiền thai sản không phải là "đặc quyền" riêng của phụ nữ. Người chồng cũng cần thực hiện các đánh giá sức khỏe tương tự, bởi yếu tố từ nam giới chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các nguyên nhân gây vô sinh, hiếm muộn hoặc ảnh hưởng đến chất lượng phôi.

Khám sức khỏe trước khi mang thai giúp các cặp đôi có thể phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh liên quan sức khỏe sinh sản. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao cần khám sức khỏe trước khi mang thai?

- Xu hướng mang thai muộn

Nguyên nhân lớn nhất khiến việc chăm sóc tiền thai sản ngày càng được chú trọng là xu hướng kết hôn và sinh con muộn. Khi độ tuổi mang thai tăng lên, nguy cơ đối mặt với các bệnh lý sẵn có như tiểu đường, cao huyết áp hoặc rối loạn nội tiết cũng cao hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thai kỳ.

- Tầm soát "bệnh lý thầm lặng"

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), rối loạn tuyến giáp và tình trạng thiếu hụt vi chất thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, chúng lại là "thủ phạm" làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

- Tối ưu hóa lối sống

Áp lực công việc, mất ngủ kéo dài, lười vận động và chế độ ăn uống thiếu khoa học là thực trạng chung của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Khám tiền thai sản là cơ hội để các cặp đôi nhận tư vấn từ chuyên gia, từ đó điều chỉnh lối sống, thanh lọc cơ thể trước khi bước vào hành trình làm cha mẹ.

Thời điểm vàng để thực hiện khám tiền thai sản

Các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi nên lên kế hoạch khám tiền thai sản ít nhất từ 3 đến 6 tháng trước thời điểm dự định thả bầu.

Khoảng thời gian này là vừa đủ để:

Điều trị dứt điểm hoặc kiểm soát ổn định các bệnh lý mạn tính.

Bổ sung các vi chất cần thiết (như axit folic giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh).

Tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine cần thiết trước thai kỳ (cúm, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu...).

Thay đổi các thói quen xấu và tối ưu hóa thể trạng.