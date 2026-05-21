Việt Nam có loại rau dân dã được gọi là 'râu rồng', ăn nhiều cực bổ

Được ví như "rau râu rồng" với phần râu xoăn đặc trưng, ngọn su su là loại rau đang vào mùa, giàu dinh dưỡng và có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc, ngon miệng.

Tại Việt Nam, ngọn su su là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, ít người biết phần ngọn non này còn có tên gọi khá đặc biệt là rau "râu rồng" do hình dáng mảnh, xoăn giống râu rồng.

Không chỉ dễ chế biến, loại rau này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, được đánh giá là thực phẩm tốt cho tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Ngọn su su còn được gọi là "rau râu rồng" vì có hình dáng giống râu rồng. Ảnh: Dreamstime.

Lợi ích của ngọn su su

Theo HK01, ngọn su su đang vào mùa thu hoạch chính, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, đặc biệt ngon vào tháng 4-5. Loại rau này chứa nhiều vitamin A, B1, B2 cũng như nhiều khoáng chất như kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, kẽm. Ngọn su su cũng có lượng chất xơ cao, rất ít calo, không chứa cholesterol.

Dưới đây là một số lợi ích khi ăn ngọn su su:

Giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Ngọn su su chứa lượng chất xơ khá cao nhưng ít calo, giúp hỗ trợ nhu động ruột, tạo cảm giác no lâu và có lợi cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ tăng cường miễn dịch

Loại rau này cung cấp nhiều kẽm cùng các vitamin nhóm B, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch và quá trình phục hồi của cơ thể.

Giúp thanh nhiệt, giảm cảm giác nóng trong

Theo quan niệm của Y học cổ truyền Trung Quốc, ngọn su su có tính mát, giúp thanh nhiệt, làm dịu cổ họng và hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong người.

Cung cấp nhiều khoáng chất

Ngọn su su chứa kali, canxi, magiê và sắt - những khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể và sức khỏe xương khớp.

Ít purin, phù hợp với nhiều người

Đây là loại rau có hàm lượng purin thấp nên thường được xem là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh, rất an toàn cho người bị bệnh gout.

Hỗ trợ trẻ phát triển

Theo Baidu Health, ngọn su su chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong đó, kẽm trong loại rau này tham gia vào quá trình tăng trưởng tế bào, phát triển chiều cao và củng cố hệ miễn dịch. Trẻ thiếu kẽm có thể gặp tình trạng biếng ăn, chậm lớn hoặc dễ ốm vặt.

Ngọn su su cũng chứa vitamin B1 và B2 - các vi chất tham gia vào quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Những vitamin này giúp trẻ duy trì hoạt động học tập, vui chơi và phát triển thể chất. Đặc biệt, rau "râu rồng" chứa khá nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón - vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ ít ăn rau.

Ngọn su su mềm, dễ ăn và chế biến được thành nhiều món "đưa cơm" ngon miệng. Ảnh: Shutterstock.

Những kiêng kỵ cần lưu ý

Mặc dù ngọn su su có nhiều lợi ích, có một số điều cần lưu ý khi ăn. Người có hệ tiêu hóa yếu hoặc thường xuyên đầy bụng nên ăn với lượng vừa phải. Điều này là do ngọn su su chứa nhiều chất xơ, có thể gây khó chịu đường ruột nếu ăn quá nhiều.

Trong khi đó, theo Y học cổ truyền Trung Quốc, không nên ăn ngọn su su cùng thịt cừu hoặc bí ngòi vì dễ gây khó tiêu, đau bụng hoặc tiêu chảy. Thịt cừu là thực phẩm có tính ấm, trong khi ngọn su su có tính mát, kết hợp có thể gây xung đột dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, bí ngòi và ngọn su su đều có tính mát, ăn cùng nhau dễ gây tiêu chảy cấp.

Cách chọn và chế biến ngọn su su ngon

Khi mua ngọn su su, nên chọn phần ngọn non, màu xanh tươi, thân nhỏ và giòn. Phần "râu" càng thẳng thường càng non, trong khi râu xoăn nhiều có thể là rau già. Ngoài ra, nên dùng sớm sau khi mua vì để lâu rau dễ bị dai và giảm độ ngọt tự nhiên.

Ngọn su su có thể luộc, xào tỏi hoặc nấu canh. Để rau xanh và giòn, nên xào nhanh trên lửa lớn. Một số người thường kết hợp thêm gừng hoặc dầu mè khi chế biến để giúp cân bằng tính mát của rau.