Việt Nam họp khẩn về dịch Ebola sau cảnh báo từ WHO

Trước nguy cơ Ebola xâm nhập, ngành y tế họp khẩn với 34 CDC tỉnh, thành để tăng giám sát cửa khẩu, chuẩn bị xét nghiệm và kích hoạt đội phản ứng nhanh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, chiều 21/5, Viện Pasteur TP.HCM tổ chức họp khẩn với sự tham gia của 4 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và 34 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cả nước nhằm triển khai công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola.

PGS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Theo cập nhật tại cuộc họp, tính đến ngày 20/5, thế giới ghi nhận 600 ca nghi mắc Ebola và 139 ca không qua khỏi nghi ngờ, trong đó có 51 ca xác định tại Cộng hòa Dân chủ Công gô.

Tại Uganda ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp không qua khỏi tại Kampala; cả hai trường hợp đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Công gô. Ngoài ra, đã ghi nhận ít nhất 4 nhân viên y tế không qua khỏi có các triệu chứng của bệnh Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Tại Việt Nam, ngành y tế cho biết chưa ghi nhận trường hợp nghi mắc Ebola nhập cảnh. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch xâm nhập trong bối cảnh giao lưu quốc tế gia tăng, các đơn vị được yêu cầu chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, điều trị và chuẩn bị đầy đủ vật tư phòng hộ.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur nhấn mạnh các địa phương cần kích hoạt lại đội phản ứng nhanh từng triển khai trong các đợt dịch trước đây để sẵn sàng ứng phó khi xuất hiện tình huống nghi ngờ.

Theo Quyết định 2914/QĐ-BYT của Bộ Y tế, nhiệm vụ xét nghiệm xác định bệnh Ebola hiện được giao cho Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Với các địa bàn khác, việc tiếp nhận và điều phối mẫu bệnh phẩm sẽ được phối hợp dựa trên yếu tố khoảng cách và khả năng vận chuyển.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tập trung thảo luận các biện pháp ứng phó trọng tâm như tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; rà soát năng lực xét nghiệm, khả năng thu dung điều trị; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất và trang thiết bị phòng hộ cá nhân.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, CDC các tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các viện khu vực trong công tác lấy mẫu, vận chuyển và xét nghiệm bệnh phẩm. Ngành y tế cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ lây truyền từ người sang người khi bệnh diễn tiến nặng.

Đối với hoạt động kiểm dịch và truyền thông, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm nhanh chóng phát hiện người trở về từ vùng dịch. Trong bối cảnh hoạt động kiểm dịch chưa thể bao quát hoàn toàn, ngành y tế khuyến khích triển khai các bảng điện tử hướng dẫn khai báo y tế tại cửa khẩu để người dân chủ động khai báo thay vì chỉ phụ thuộc vào giám sát thụ động của cơ quan chức năng.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ WHO và hướng dẫn từ Cục Phòng bệnh. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh và hướng dẫn chuyên môn trên trang thông tin điện tử của đơn vị.