Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Yêu cầu điều tra vụ nghi ngộ độc 62 học sinh ở Đồng Tháp

  • Thứ năm, 21/5/2026 21:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Sau vụ 62 học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Kim Đồng (Sa Đéc), Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

62 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện với triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo số 252/BC-ATTP ngày 21/5 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, có 62 trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, buồn nôn, tiêu chảy… nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng, TP Sa Đéc. Các trường hợp này đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc. Đồng thời, các đơn vị chức năng cần lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm khi tổ chức bếp ăn tập thể tại trường học; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 về tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học.

Ngoài công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Nội dung truyền thông tập trung theo Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm với chủ đề: "Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố".

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định, chủ động truyền thông thông tin liên quan và sớm công khai kết quả điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

Thế nào là chế độ ăn kiêng tốt nhất? Làm thế nào để ngừng lo lắng về cân nặng và tập trung vào việc sống lành mạnh? Để giải quyết mối quan tâm về vấn đề này, mục Sức khỏe của Znews giới thiệu bạn cuốn sách Chỉ dẫn để sống khỏe toàn diện của tác giả Shaun Francis. Sách sẽ giúp người đọc tập trung việc ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể chất và giữ tinh thần minh mẫn trong thời buổi bận rộn.

Một loại kem chống nắng bị buộc tiêu hủy toàn quốc

Kem chống nắng Antisun và mặt nạ dưỡng trắng Whitening Sheet Mask bị thu hồi, tiêu hủy do vi phạm công thức đã đăng ký với cơ quan quản lý.

2 giờ trước

Vì sao trẻ ngậm thức ăn trong miệng, quyết không chịu nuốt?

Không ít cha mẹ quát mắng khi con ngậm thức ăn lâu không nuốt. Tuy nhiên, điều này có thể khiến trẻ biếng ăn và ám ảnh bữa cơm hơn.

3 giờ trước

Bộ Y tế công bố kết quả kiểm tra sữa a2

Sau cảnh báo thu hồi một số lô sữa a2 dành cho trẻ sơ sinh tại Mỹ, Bộ Y tế cho biết chưa phát hiện sản phẩm này lưu hành tại Việt Nam.

6 giờ trước

Phương Anh

Bộ Y tế Đồng Tháp ngộ độc tiêu chảy học sinh

    Đọc tiếp

    Ronaldo lam dieu khong tuong hinh anh

    Ronaldo làm điều không tưởng

    2 giờ trước 20:00 21/5/2026

    0

    Cristiano Ronaldo vẫn duy trì thể trạng đủ để cạnh tranh tại World Cup nhờ chế độ ăn uống, tập luyện, phục hồi và thay đổi lối chơi gần như tuyệt đối.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý