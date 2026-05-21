Bộ Y tế công bố kết quả kiểm tra sữa a2

Sau cảnh báo thu hồi một số lô sữa a2 dành cho trẻ sơ sinh tại Mỹ, Bộ Y tế cho biết chưa phát hiện sản phẩm này lưu hành tại Việt Nam.

Ba lô sữa a2 Platinum bị thu hồi do chứa độc tố nguy hiểm. Bộ Y tế yêu cầu rà soát, ngừng sử dụng và siết chặt kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Bloomberg.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), sản phẩm bị cảnh báo là sữa công thức dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Mỹ, ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 750/ATTP-SP gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát việc tự công bố và kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm này.

Cùng ngày, cơ quan này cũng gửi công văn số 749/ATTP-SP tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị rà soát hoạt động kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Theo báo cáo ngày 16/5/2026 của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này chưa từng tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh 0-12 tháng tuổi mang nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA thuộc diện cảnh báo.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành, địa chỉ tại xã Kim Bình, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình), hiện được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do các sản phẩm này có cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã làm việc với doanh nghiệp để rà soát hoạt động nhập khẩu và kinh doanh.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp cho thấy chưa phát hiện công ty nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh a2 Platinum Premium USA dạng bột có bổ sung sắt do Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất - sản phẩm đang thuộc diện cảnh báo tại Mỹ.

Đến ngày 20/5/2026, Công ty TNHH Giải pháp Kinh doanh và Thương mại Dịch vụ Sống Lành tiếp tục có văn bản báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Kết quả xác định công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu hành tại thị trường Việt Nam 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Hoa Kỳ.

Theo doanh nghiệp, các sản phẩm sữa a2 hiện được phân phối tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, sản xuất dành cho thị trường Australia/New Zealand và không nằm trong các lô bị cảnh báo tại Mỹ.

Công ty cũng khẳng định các sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam đều được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, doanh nghiệp đã chủ động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy các mẫu đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus - loại vi khuẩn có khả năng sinh độc tố Cereulide - cũng như không phát hiện độc tố Cereulide trong các mẫu được kiểm nghiệm.

Doanh nghiệp cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xác minh và quản lý chất lượng sản phẩm, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường rà soát việc tự công bố sản phẩm, giám sát thị trường và hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.