Uống bao nhiêu nước dừa là vừa đủ mà không bị 'quá tay'?

Tôi mê nước dừa, ngày nào cũng muốn uống cho đã khát, vậy một ngày có thể uống khoảng bao nhiêu là vừa đủ mà không bị "quá tay"? Nước dừa đóng chai có tốt như loại tự nhiên?

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, Hà Nội

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g nước dừa chỉ chứa khoảng 19 calo, đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu như kali, natri, canxi, magie, vitamin C và chất xơ. Với hàm lượng calo thấp hơn đáng kể so với nhiều loại đồ uống phổ biến như trà sữa, nước ngọt hay nước ép đóng chai, nước dừa được xem là lựa chọn phù hợp để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Với người khỏe mạnh trưởng thành, mỗi ngày uống khoảng một cốc nước dừa tương đương 200-300 ml thường là mức có thể chấp nhận được nếu khẩu phần ăn tổng thể cân đối. Tuy nhiên, nước dừa không nên dùng để thay thế nước lọc và không nên uống nhiều cốc mỗi ngày trong thời gian dài.

Lượng này cơ bản không có vấn đề gì cả, vì nó chỉ hỗ trợ bổ sung thêm điện giải cho cơ thể.

Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều loại nước dừa đóng chai, đóng hộp được quảng cáo là "nước dừa tươi". Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn có khác biệt so với nước dừa tự nhiên.

Với nước dừa đóng chai hoặc đóng hộp, người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, đặc biệt là lượng đường, năng lượng và thành phần bổ sung. Nên ưu tiên sản phẩm 100% nước dừa, không thêm đường, không dùng hương liệu nếu có lựa chọn phù hợp.

Nhìn chung, nước dừa có thể là lựa chọn giải khát phù hợp với người khỏe mạnh khi dùng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, đây không phải là thức uống có thể dùng tùy ý cho mọi đối tượng.

Người mắc bệnh thận mạn, người từng tăng kali máu, người suy tim hoặc cần hạn chế lượng dịch, người đang dùng thuốc có nguy cơ làm tăng kali máu và người đái tháo đường nên hỏi ý kiến nhân viên y tế nếu muốn sử dụng thường xuyên.

Với người khỏe mạnh, nước lọc vẫn nên là nguồn bổ sung nước chính hàng ngày, còn nước dừa chỉ nên xem là một lựa chọn bổ sung, không phải thức uống thay thế hoàn toàn