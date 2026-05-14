Nhiều bệnh truyền nhiễm cùng tăng mạnh ở TP.HCM

TP.HCM bước vào giai đoạn cao điểm phòng dịch khi sốt xuất huyết tăng hơn 70%, tay chân miệng xuất hiện chủng virus dễ gây bệnh nặng.

Virus EV71 xuất hiện trở lại tại TP.HCM, làm gia tăng nguy cơ bùng phát tay chân miệng trong trường học khi học sinh tập trung đông. Ảnh: Hoài Bảo.

Chiều 14/5, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận sự gia tăng của nhiều bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Hơn 16.000 ca sốt xuất huyết

Đến hết tuần 19, tức ngày 10/5, toàn thành phố đã có hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025. Bệnh tay chân miệng cũng tăng hơn 15%, đồng thời cả hai bệnh đều đã ghi nhận trường hợp không qua khỏi.

Đáng chú ý, năm nay xuất hiện virus EV71 - tác nhân thường gây các đợt bùng phát tay chân miệng lớn và nhiều ca bệnh nặng. Hiện nhiều ca bệnh được ghi nhận trong trường học, làm tăng nguy cơ lây lan khi học sinh tập trung đông.

Ngoài hai bệnh trên, trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM cũng ghi nhận rải rác các ca não mô cầu, sởi và bệnh dại. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, ngành y tế tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp dại tại một số khu vực thuộc Bình Dương cũ.

Theo HCDC, sốt xuất huyết thường bước vào mùa cao điểm từ giữa tháng 7. Trong khi đó, tay chân miệng hiện có xu hướng giảm theo quy luật mùa vụ nhưng có thể tăng trở lại khi học sinh quay lại trường vào năm học mới.

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa hè, HCDC đã tham mưu Sở Y tế triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Trong đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6 với các chiến dịch giám sát, xử lý điểm nguy cơ, vệ sinh môi trường, loại bỏ vật chứa nước đọng - nơi muỗi sinh sản.

Các hoạt động này sẽ được triển khai đến từng phường, xã với sự tham gia của chính quyền địa phương, cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và các đoàn thể. HCDC nhấn mạnh việc kiểm soát môi trường sống là yếu tố then chốt để hạn chế sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết. Khi có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân, cả trẻ em lẫn người lớn cần đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị vì có thể bỏ lỡ “thời điểm vàng” phát hiện bệnh nặng.

Các bác sĩ điều trị trường hợp tay chân miệng diễn tiến nặng. Ảnh: Hoài Bảo.

Đối với tay chân miệng, phụ huynh có con nhỏ dưới 5 tuổi cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như sốt, loét miệng, nổi ban ở lòng bàn tay, lòng bàn chân. Nếu trẻ được điều trị tại nhà, gia đình phải theo dõi sát dấu hiệu chuyển nặng để đưa trẻ nhập viện kịp thời.

HCDC cũng khuyến cáo người dân tiêm đầy đủ vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm như sởi, não mô cầu, đồng thời duy trì các biện pháp phòng bệnh cơ bản như rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân và che miệng khi ho.

Riêng với bệnh dại, cơ quan y tế cảnh báo đây là bệnh gần như gây không qua khỏi 100% nếu phát bệnh. Người nuôi chó, mèo cần tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi. Nếu bị chó, mèo cắn, người dân phải đi tiêm vaccine phòng dại ngay, không được chần chừ hoặc tự theo dõi tại nhà.

TP.HCM siết an toàn thực phẩm trong trường học, khu công nghiệp

Tại họp báo, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết trong dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt tại trường học, khu công nghiệp và các sự kiện tập trung đông người trong dịp hè.

Theo ông Hải, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc cho cán bộ đoàn, cán bộ phòng giáo dục và người quản lý cơ sở giáo dục.

Song song đó, ngành an toàn thực phẩm cũng triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm cho đội ngũ quản lý tại các cơ sở chuyên môn, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm tại những sự kiện lớn của TP.HCM trong năm 2026.

Trong quý III - giai đoạn cao điểm mùa hè với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí - Sở An toàn thực phẩm tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính là truyền thông, giáo dục pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các chương trình tập huấn ưu tiên nhóm cán bộ quản lý tại phường, xã với nội dung liên quan quy định pháp luật mới, quy trình kiểm tra, hướng dẫn phòng ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở.

Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ phối hợp với ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và chính quyền địa phương để tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất ăn.

Đối với thức ăn đường phố, dù nhiệm vụ quản lý đã được phân cấp cho địa phương, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vẫn xây dựng các chương trình hướng dẫn nhằm hỗ trợ phường, xã kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ông Hải cho biết thêm ngành chức năng sẽ bảo đảm an toàn thực phẩm tại 100% địa điểm tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn. Nếu xảy ra sự cố, lực lượng chức năng sẽ xử lý kịp thời nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý thí sinh.