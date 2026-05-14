Giao cơ sở BV Nội tiết Trung ương tại TP.HCM cho BV Chợ Rẫy

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại TP.HCM sẽ được bàn giao cho Chợ Rẫy quản lý sau khi hoàn thành.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở phía Nam (xã Tân Nhựt, TP.HCM) được khởi công vào 12/2020 với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng 14/5, tại lễ bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế sẽ bàn giao cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý sau khi dự án hoàn thành, nhằm giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam.

Theo Bộ trưởng, hiện khuôn viên hơn 50.000 m² của Bệnh viện Chợ Rẫy đã rơi vào tình trạng quá tải, khó đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai. Vì vậy, việc mở rộng thêm cơ sở được xem là yêu cầu cấp thiết để bệnh viện phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai hai dự án lớn gồm Trung tâm cấp cứu, hồi sức tích cực khu vực phía Nam và dự án cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại TP.HCM.

Trong đó, dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã kéo dài nhiều năm và hiện được Bộ tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

“Sau khi công trình hoàn thành, cơ sở này sẽ được bàn giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý và vận hành nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân khu vực phía Nam”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, các cơ sở mới đều nằm tại khu vực có quỹ đất rộng hơn, tạo điều kiện để phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, hiện đại. Bộ trưởng cũng yêu cầu ban giám đốc bệnh viện sớm xây dựng phương án nhân sự, tổ chức khoa phòng và kế hoạch vận hành để các cơ sở mới có thể hoạt động đồng bộ, hiệu quả ngay sau khi tiếp nhận.

“Chúng tôi đặt quyết tâm đến cuối năm nay phải hoàn thành các dự án này nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người bệnh, giảm tải cho cơ sở hiện hữu”, bà Đào Hồng Lan nói.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng đánh giá Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành y tế sau giai đoạn khó khăn hậu Covid-19. Bà nhắc lại thời điểm tháng 8/2022, bệnh viện đối mặt áp lực lớn về thiếu thuốc, vật tư y tế, nhiều khó khăn trong hoạt động khám chữa bệnh.

“Tuy nhiên đến tháng 5/2026, khi quay trở lại công tác tại đây, những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Điều đáng mừng là hiện nay bệnh viện không còn đề xuất những vấn đề tồn đọng như trước mà tập trung vào định hướng phát triển trong thời gian tới”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng cho rằng thành quả này đến từ nỗ lực của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện trong quá trình phục hồi sau đại dịch, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết và quyết tâm giữ vững thương hiệu của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế với hơn 125 năm hình thành và phát triển. Bệnh viện có quy mô hơn 3.200 giường bệnh, gần 4.300 cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó có 840 bác sĩ, 13 giáo sư, phó giáo sư cùng hàng trăm tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và nhiều chuyên gia đầu ngành.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám bệnh và khoảng 143.000 ca điều trị nội trú, chủ yếu là các ca nặng, phức tạp. Bệnh viện cũng thực hiện khoảng 45.000 ca phẫu thuật mỗi năm, hơn 30% là các ca đặc biệt đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, hồi sức tích cực chuyên sâu.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, thời gian tới Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục được định hướng phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực. Song song với mở rộng cơ sở hạ tầng, bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và mô hình bệnh viện thông minh.

Bộ Y tế cũng đang xây dựng các chương trình công nghệ chiến lược trong lĩnh vực y tế như nghiên cứu vaccine thế hệ mới, công nghệ tế bào miễn dịch, tế bào gốc, công nghệ 3D phục vụ chấn thương chỉnh hình và phục hồi sau phẫu thuật. Theo Bộ trưởng, các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy cần đi đầu trong việc triển khai các công nghệ mới, nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ người bệnh.