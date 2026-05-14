Rắn hổ mang cắn khiến cánh tay người đàn ông biến dạng

Một cú đớp của rắn hổ mang giữa đồng ruộng khiến người đàn ông ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội, cánh tay sưng to.

Bàn tay bị rắn cắn của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân là ông N.V.T. (62 tuổi, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ). Trong lúc làm việc ở ruộng ngô, ông bất ngờ bị rắn hổ mang cắn vào ngón 2 và 3 bàn tay trái.

Ngay sau tai nạn, người bệnh được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau dữ dội tại vị trí bị cắn, vùng mu bàn tay trái sưng nề và lan lên cánh tay. Gia đình đồng thời cung cấp hình ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loại rắn độc.

Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn ở giờ thứ nhất. Người bệnh lập tức được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất, kết hợp sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau.

Hiện sức khỏe bệnh nhân cải thiện đáng kể và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu.

Theo bác sĩ Lê Đức Dương, khoa Cấp cứu, mùa hè với thời tiết nóng ẩm là thời điểm rắn thường xuất hiện tại các khu vực đồng ruộng, đồi núi, bụi rậm. Trong đó, rắn hổ mang là loài có nọc độc rất mạnh, có thể gây sưng nề, đau nhức dữ dội, hoại tử da và mô cơ tại chỗ, thậm chí dẫn tới suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi lao động tại khu vực đồng ruộng, đồi núi hoặc rừng rậm cần mặc quần áo kín, đi ủng hoặc giày bảo hộ để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn. Người dân cũng nên phát quang bụi rậm quanh nơi sinh sống và làm việc, tránh thò tay vào hốc cây, bụi cỏ hay những nơi tối ẩm khi chưa quan sát kỹ.

Trong trường hợp gặp rắn, cần bình tĩnh rời đi nhẹ nhàng, tuyệt đối không kích động hoặc cố bắt rắn.

Bác sĩ Dương cũng lưu ý khi không may bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh và hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh. Chi bị cắn nên được cố định và đặt thấp hơn vị trí tim.

Đặc biệt, người dân không nên tự ý rạch da, hút nọc, đắp lá thuốc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng vì có thể khiến tổn thương nặng hơn, làm chậm thời gian cấp cứu.

Người bị rắn cắn cần nhanh chóng tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Nếu có thể, nên ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn nhằm hỗ trợ bác sĩ xác định loại rắn và sử dụng huyết thanh kháng nọc phù hợp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang điều trị các trường hợp rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu, bao gồm huyết thanh điều trị rắn hổ mang và rắn lục. Đây là phương pháp giải độc đặc hiệu có hiệu quả cao, giúp giảm biến chứng và nguy cơ tử vong.