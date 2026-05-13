Thông tin của Bộ Y tế về chùm ca nhiễm virus Hanta

Bộ Y tế cập nhật diễn biến chùm ca virus Hanta trên tàu MV Hondius, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, diệt chuột.

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife,Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trước các thông tin quốc tế liên quan chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, chiều 13/5, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế có văn bản khẩn thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo.

Cục Phòng bệnh cho hay theo bản tin công khai mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp không qua khỏi; 2 trường hợp chưa được xét nghiệm đã không qua khỏi và chỉ xét nghiệm được 6 trường hợp.

WHO đánh giá nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu ở mức trung bình, trong khi nguy cơ với dân số toàn cầu ở mức thấp. Tổ chức này cũng nhấn mạnh cơ chế lây truyền của virus Hanta khác với Covid-19 và đang tiếp tục theo dõi, cập nhật đánh giá nguy cơ.

WHO tiếp tục điều tra nguồn lây

Theo WHO, nguồn lây vẫn đang được điều tra. Giả thuyết được các chuyên gia hướng tới là ca bệnh đầu tiên có thể nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột mang virus khi tham gia hoạt động du lịch ngoài trời trước khi lên tàu.

Sau đó, việc lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã xảy ra trên tàu thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. WHO lưu ý chưa có kết luận điều tra cuối cùng, do đó người dân không nên suy diễn nguồn lây từ tàu, thực phẩm, nước uống hay các yếu tố khác khi chưa có thông tin chính thức.

Trong bối cảnh chùm ca bệnh hiện nay, WHO khuyến cáo những người có mặt trên tàu và các chuyến bay liên quan cần theo dõi sức khỏe trong 42 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng.

Các triệu chứng cần lưu ý gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các vấn đề tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. Người dân cũng được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh tay.

Andes là chủng virus duy nhất thuộc họ Hanta có khả năng lây nhiễm từ người sang người, nhưng khả năng lây nhiễm thấp. Ảnh: ICP.

Đối với nhóm tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. Trong khi đó, người tiếp xúc nguy cơ thấp không cần cách ly nhưng cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám nếu xuất hiện triệu chứng.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh liên quan

Cục Phòng bệnh cho biết đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam liên quan đến chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius.

Cơ quan này đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; xử lý vector, diệt chuột và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Theo Cục Phòng bệnh, bệnh do virus Hanta không phải vấn đề hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua rà soát các thông tin khoa học hiện có, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.

Một số nghiên cứu trước đây chủ yếu ghi nhận bằng chứng liên quan đến các chủng virus Hanta khác như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật.

Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, không suy diễn chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế thành nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam.

Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột nhằm hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo hướng dẫn đã được Bộ Y tế thông tin trước đó.

Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp, đồng thời kịp thời thông tin tới người dân khi có diễn biến mới.