Vì sao dân văn phòng vẫn thoát vị đĩa đệm dù không lao động nặng

Ngồi nhiều, sai tư thế mỗi ngày có thể âm thầm bào mòn cột sống, khiến nhiều người thoát vị đĩa đệm dù không bê vác hay thừa cân mà không hề hay biết.

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng vòng xơ bị rách, nhân nhầy bên trong thoát ra ngoài và gây chèn ép lên tủy sống hoặc rễ thần kinh ở các mức độ khác nhau. Khác với lồi phình đĩa đệm - giai đoạn còn có khả năng hồi phục, thoát vị đĩa đệm gần như không thể trở lại trạng thái ban đầu.

Vì vậy, hiểu đúng nguyên nhân, cơ chế gây bệnh và cách kiểm soát triệu chứng là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế tiến triển và sống chung với bệnh một cách an toàn.

Thoát vị đĩa đệm không phải "tự nhiên mà có"

Thoát vị đĩa đệm không xảy ra đột ngột, cũng không phải do "xui rủi", mà là kết quả của một quá trình kéo dài.

Cơ thể con người luôn chịu tác động của trọng lực. Đầu và thân không "đổ sụp" xuống là nhờ hệ thống cơ và dây chằng liên tục hoạt động để giữ vững tư thế. Tuy nhiên, các thói quen phổ biến như ngồi máy tính, sử dụng điện thoại, lái xe, đọc sách sai tư thế… trong nhiều giờ mỗi ngày khiến hệ cơ bị quá tải.

Ban đầu, tình trạng này chỉ gây đau cơ đơn thuần. Nhưng nếu kéo dài, nó sẽ dẫn đến mất cân bằng cơ, làm thay đổi trục khớp và biến dạng đường cong sinh lý của cột sống. Những thay đổi này làm phân bố lực bất thường lên các khớp cột sống, hình thành các hội chứng tư thế như đầu nhô ra trước, lưng gù, vai lệch hay "cổ rùa".

Nhiều người khi đau lưng thường lựa chọn các biện pháp như massage, vật lý trị liệu, dùng thuốc giảm đau hoặc kéo giãn. Những phương pháp này giúp giảm co cơ, cải thiện biên độ vận động nên triệu chứng có thể thuyên giảm tạm thời.

Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là sự mất cân bằng cơ và sai lệch trục khớp vẫn tồn tại. Khi đó, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế "tự vệ", các nhóm cơ tiếp tục co lại để hạn chế vận động, tránh tổn thương thêm. Chính sự co thắt này lại gây ra đau như một tín hiệu cảnh báo.

Đau lưng thoáng qua có thể là dấu hiệu khởi đầu của thoát vị đĩa đệm âm thầm tiến triển. Ảnh: Freepik.

Hệ quả là triệu chứng dễ tái phát. Nguy hiểm hơn, việc giảm đau tạm thời khiến nhiều người lầm tưởng bệnh đã khỏi, trong khi tổn thương vẫn âm thầm tiến triển. Sau vài năm, khi chụp MRI, không ít người bất ngờ phát hiện đã bị thoát vị đĩa đệm dù trước đó không lao động nặng hay thừa cân.

"Kẻ thù" của cột sống thắt lưng

Cột sống thắt lưng là bộ phận chịu lực chính của cơ thể. Khi đứng, lực từ thân trên được phân tán dần qua khung chậu, đùi, cẳng chân và bàn chân. Đồng thời, phản lực từ mặt đất đi ngược lên giúp cân bằng hệ thống.

Tuy nhiên, khi ngồi, chuỗi truyền lực này bị gián đoạn. Phản lực xuất phát trực tiếp từ mặt ghế lên khung chậu, trong khi trọng lượng thân trên không thay đổi, khiến cột sống phải chịu áp lực nén lớn hơn từ hai phía.

Ngoài ra, việc ngồi lâu khiến các nhóm cơ vùng lưng - chậu - đùi thích nghi với tư thế gập 90 độ. Khi đứng dậy, các cơ bị co ngắn kéo khung chậu xoay ra trước, làm thay đổi đường cong sinh lý của cột sống thắt lưng, gây tình trạng ưỡn lưng - cong bụng (hội chứng chéo dưới).

Một lần nữa, cơ thể lại phản ứng bằng cách tăng co cơ để "bảo vệ", nhưng điều này vô tình làm gia tăng áp lực lên đĩa đệm, thúc đẩy quá trình thoát vị.

Bác sĩ Calvin Q Trịnh điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Khi đĩa đệm thoát vị, phần nhân nhầy có thể chèn ép vào rễ thần kinh hoặc tủy sống. Điều này gây ra hàng loạt triệu chứng:

Rối loạn cảm giác: tê bì, nóng rát, cảm giác như kim châm, điện giật

Rối loạn vận động: yếu cơ, mỏi cơ, teo cơ

Biến chứng nặng: hội chứng chùm đuôi ngựa, liệt chi dưới, rối loạn tiểu tiện và sinh dục

Đáng chú ý, thoát vị trung tâm thường ít triệu chứng ở giai đoạn đầu so với thoát vị chèn ép rễ thần kinh. Điều này khiến người bệnh dễ chủ quan. Khi triệu chứng bùng phát, tình trạng thường đã nghiêm trọng, việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nếu chỉ tập trung vào việc giảm đau mà không hiểu nguyên nhân và cơ chế gây bệnh, người bệnh rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: đau - điều trị - đỡ - tái phát - nặng hơn.

Ngược lại, khi có kiến thức đúng về thoát vị đĩa đệm, mỗi người có thể chủ động điều chỉnh tư thế, cân bằng cơ, cải thiện vận động và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Đây chính là cách quan trọng nhất để làm chậm tiến triển bệnh và hạn chế biến chứng về lâu dài.