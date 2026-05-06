Bé trai ở TP.HCM bị bạo hành dã man, Bộ Y tế gửi văn bản khẩn

Sau thông tin bé gái 2 tuổi bị bạo hành, đa chấn thương nguy kịch, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương bảo vệ, điều trị và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương bảo vệ, chăm sóc và điều trị cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành, đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo văn bản, ngày 5/5, báo chí đăng tải thông tin về vụ việc "mẹ và 'cha hờ’'bị bắt vì nhiều lần đánh con 2 tuổi đa chấn thương". Sự việc được người dân phát hiện tại một căn nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TP.HCM (thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Theo phản ánh, người dân đã báo cơ quan chức năng khi phát hiện một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, trầy xước. Vùng đầu của nạn nhân bị rách, trẻ có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm.

Ngay sau đó, bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, rồi chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai ngay các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần tập trung cứu chữa, chăm sóc, hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho nạn nhân, hạn chế các tổn hại về thể chất và tinh thần.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Bà mẹ và Trẻ em theo quy định. Thứ trưởng Y tế dự kiến sẽ trực tiếp tới bệnh viện thăm và kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhi.

Chiều 5/5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhi được chẩn đoán đa chấn thương, gồm dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Bé hiện qua cơn nguy kịch nhưng cần tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên môn và đoàn thể được giao cử cán bộ trực tiếp theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ cháu bé, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các chi bộ, ban, ngành, ấp tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.