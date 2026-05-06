Loại gia vị Việt ví như 'thuốc quý', ăn vài lát mỗi ngày bổ đủ đường

  • Thứ tư, 6/5/2026 14:25 (GMT+7)
Hành tím là nguyên liệu không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, nhưng ít ai biết rằng loại gia vị này có thể mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe từ bên trong ra bên ngoài.

Hành tím chứa hàm lượng quercetin và anthocyanin dồi dào, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Việc bổ sung hành tím vào thực đơn hàng ngày giúp cơ thể tăng cường hàng rào phòng thủ, hỗ trợ giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính và giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau các cơn cảm cúm thông thường.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp

Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ có trong hành tím có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, từ đó ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Ngoài ra, hoạt chất trong hành tím còn giúp làm loãng máu tự nhiên, ngăn chặn sự kết tập tiểu cầu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ hay đau tim.

Ảnh minh họa.

Cải thiện hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Hành tím là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan (đặc biệt là oligofructose) dồi dào, đóng vai trò là thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Việc tiêu thụ hành tím giúp duy trì hệ vi sinh vật cân bằng, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy hơi và thúc đẩy quá trình hấp thụ dinh dưỡng tại ruột non diễn ra hiệu quả hơn.

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư nhờ các hợp chất tự nhiên

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng hành tím có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Các hợp chất lưu huỳnh và chất chống oxy hóa flavanol trong hành tím hoạt động như một lá chắn, ngăn chặn sự biến đổi cấu trúc DNA và tiêu diệt các mầm mống gây hại cho cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp và tăng mật độ xương

Một lợi ích ít người biết đến là hành tím có khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa xương và tăng cường mật độ khoáng của xương.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi tiền mạn kinh hoặc người già, việc ăn hành tím thường xuyên giúp giảm bớt các triệu chứng đau khớp và ngăn ngừa nguy cơ loãng xương, giúp khung xương chắc khỏe hơn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và phòng ngừa tiểu đường

Các hợp chất thực vật như quercetin và các hợp chất lưu huỳnh trong hành tím có tác dụng tương tự như một số loại thuốc hỗ trợ hạ đường huyết. Chúng giúp kích thích sản sinh insulin và cải thiện độ nhạy của tế bào với insulin, giúp ổn định nồng độ đường trong máu, đặc biệt có lợi cho những người đang trong giai đoạn tiền tiểu đường hoặc tiểu đường loại 2.

CTV Thu Phương/VOV.VN

