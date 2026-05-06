Thiếu nữ ở TP.HCM nhập viện với 3 vết đâm thấu bụng

Bệnh nhân 17 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp gần như bằng không, ổ bụng chứa khoảng 2 lít máu cùng hàng loạt tổn thương đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật xử lý vết thương thấu bụng cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.T.T. nhập Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) với biểu hiện niêm mạc nhợt, mạch nhanh 150 lần/phút, huyết áp tụt sâu còn 50/30 mmHg. Vùng bụng có 3 vết thương đang chảy máu, được xác định là tình huống cấp cứu tối khẩn.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ, chuyển người bệnh thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp kiểm soát chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 2 lít máu, tương đương gần một nửa lượng máu cơ thể. Thăm dò cho thấy nhiều tổn thương nghiêm trọng như thủng tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch thận trái; tổn thương động - tĩnh mạch mạc treo tràng trên; thủng đại tràng ngang và 6 lỗ thủng ruột non.

Theo ê-kíp điều trị, mỗi tổn thương riêng lẻ đều là ca phẫu thuật phức tạp, trong khi bệnh nhân phải đối mặt cùng lúc nhiều tổn thương nguy hiểm, khiến nguy cơ tử vong rất cao.

Ê-kíp đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu nhằm vừa kiểm soát nguồn chảy máu từ các mạch lớn, vừa xử trí tổn thương đường tiêu hóa. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và độ chính xác cao.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Viết Điền cho biết đây là trường hợp tiên lượng rất nặng, chỉ cần chậm trễ vài phút, cơ hội sống gần như không còn. Việc cứu sống bệnh nhân là kết quả của sự phối hợp giữa ê-kíp phẫu thuật và các khoa hồi sức.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực với truyền máu khối lượng lớn, lọc máu và sử dụng thuốc vận mạch. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân có thể ăn uống, ngồi dậy và được xuất viện.

Trường hợp này cho thấy hiệu quả của quy trình cấp cứu khẩn cấp và năng lực chuyên môn trong xử trí các ca chấn thương nặng, giúp giành lại sự sống cho người bệnh trong tình huống nguy kịch.