'Cậu nhỏ' biến dạng vì đai ốc siết, người đàn ông 38 tuổi đi cấp cứu

  Thứ ba, 5/5/2026 21:01 (GMT+7)
Hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm siết chặt thân dương vật đã cả tháng, nhưng bệnh nhân vẫn cố chịu đựng, khi nhập viện dương vật đã biến dạng, phù nề nghiêm trọng.

Ốc được các bác sĩ cắt bỏ khỏi 'cậu nhỏ' của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngày 5/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu vừa xử trí thành công một ca bị dị vật kim loại thắt nghẹt dương vật trong thời gian dài.

Theo đó, nam bệnh nhân L.D.T. (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), nhập viện vào đêm 27/4 trong tình trạng bộ phận sinh dục biến dạng, phù nề nghiêm trọng, do 2 đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3cm, đang siết chặt thân dương vật. Tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng, nhưng anh T. vẫn cố chịu đựng do vẫn còn khả năng tiểu tiện, nhưng không thể tự tháo được ốc ra.

Sau đó, các bác sĩ Ngoại Thận - Tiết niệu quyết định phẫu thuật ngay trong đêm. Do dị vật là kim loại cứng, kích thước lớn và siết quá chặt, các phương pháp tháo gỡ thông thường đều vô hiệu. Các bác sĩ buộc phải sử dụng máy cắt cầm tay chuyên dụng để cắt 2 đai ốc. Sau 40 phút, 2 đai ốc được loại bỏ, nhưng do một số di chứng để lại nên phải nằm lại bệnh viện điều trị thêm vài ngày.

Các bác sĩ phải dùng cưa cắt đai ốc. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Trương Công Thành, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết, thắt nghẹt bộ phận sinh dục do dị vật là một cấp cứu nguy hiểm. Với nam giới, việc đeo các vật lạ dạng vòng sẽ gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không thể lưu thông, dẫn đến sưng nề, tím tái và hoại tử.

"Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng nặng, tổn thương vĩnh viễn, thậm chí phải cắt bỏ bộ phận sinh dục nếu đã hoại tử sâu", bác sĩ Thành cảnh báo.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi gặp các sự cố tương tự, người dân tuyệt đối không tự xử lý tại nhà để tránh gây tổn thương thêm, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Ở giai đoạn sớm, việc tháo gỡ sẽ đơn giản hơn nhiều so với để lâu khi mô đã viêm nhiễm, hoại tử.

Chúc Trí / Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

