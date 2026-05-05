Cơm chiên Dương Châu nghi gây ngộ độc cho 63 học sinh ở Cà Mau

Ngày 5/5, tin từ Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết đã có báo cáo chính thức kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc).

Món cơm chiên dương châu nghi gây ra vụ ngộ độc tập thể ở Cà Mau. Ảnh: Foodsafetynews.

Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy thực phẩm nghi ngờ cao nhất dẫn đến vụ việc là món cơm chiên Dương Châu.

Cũng theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau, vụ việc khởi phát vào sáng 24/4 khi bếp ăn "0 đồng" thuộc Hội Phụ nữ xã Vĩnh Lộc tổ chức phát 390 suất ăn miễn phí cho học sinh tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm. Trong số 378 học sinh sử dụng các suất ăn này, có 63 em xuất hiện các triệu chứng cấp tính như đau bụng, buồn nôn, nôn và nhức đầu, buộc phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân.

Sau thời gian điều trị tích cực, đến ngày 27/4, có 61/63 học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện. Hai trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi do các vấn đề về thủ tục bảo hiểm và viêm phế quản cấp tính kèm theo.

Kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy các suất ăn trên được mua từ 5 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn xã Vĩnh Lộc và xã Ninh Thạnh Lợi. Qua phân tích dịch tễ học, cơ quan chức năng xác định có mối liên quan mật thiết giữa việc sử dụng món cơm chiên Dương Châu và tình trạng ngộ độc.

Cụ thể, tỷ lệ tấn công ở nhóm học sinh ăn món này lên tới 48,48%, chênh lệch hơn 43% so với nhóm không sử dụng. Tuy nhiên, do không còn mẫu thực phẩm thừa và mẫu lưu, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở để khẳng định nguyên nhân bằng xét nghiệm.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vi phạm: Người chế biến chưa khám sức khỏe định kỳ, không mặc bảo hộ lao động, khu vực bếp ăn chưa có biện pháp phòng chống côn trùng, động vật xâm nhập.

Ngoài ra, phía Trường Tiểu học Nhụy Cầm chưa thực hiện quy trình kiểm tra điều kiện nơi chế biến, vận chuyển và lưu mẫu suất ăn theo quy định đối với thực phẩm tiếp nhận từ bên ngoài.

Nhận định về vụ việc, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau cho biết đây là vụ ngộ độc tập thể cấp tính liên quan đến hoạt động cung cấp suất ăn từ thiện không được kiểm soát chặt chẽ. Nguyên nhân có thể do quá trình chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh, khiến vi sinh vật sinh độc tố phát triển trong thực phẩm khi để ở nhiệt độ môi trường quá lâu.

Nhằm phòng ngừa các vụ việc tương tự, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã kiến nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cung cấp suất ăn từ thiện, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cơ quan chuyên môn yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thiện nguyện phải đảm bảo nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và thực hiện lưu mẫu thức ăn nghiêm ngặt đối với các món ăn phục vụ từ 30 người trở lên; các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, lưu ý khi tiếp nhận suất ăn từ bên ngoài phải kiểm tra năng lực của đơn vị cung cấp và quy trình vận chuyển.

Các cơ sở y tế cũng được yêu cầu chủ động lấy mẫu bệnh phẩm ngay khi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc để phục vụ công tác xét nghiệm, xác định nguyên nhân kịp thời.