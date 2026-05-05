Tình trạng của bé 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành dã man

  • Thứ ba, 5/5/2026 17:29 (GMT+7)
Bé 2 tuổi ở TP.HCM bị chấn thượng nặng nghi do bị mẹ ruột và người tình hành hạ. Trẻ được chẩn đoán dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay và rối loạn đông máu.

Những vết thương trên cơ thể cháu bé 2 tuổi.

Ngày 5/5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp đã họp khẩn với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý vụ việc trẻ em bị bạo hành xảy ra tại ấp Phú Lâm.

Theo báo cáo ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 2/5. Nạn nhân là bé trai 2 tuổi, được xác định bị mẹ ruột cùng người tình của mẹ hành hạ, dẫn đến tình trạng hôn mê, trên người có nhiều dấu hiệu đa chấn thương như bầm dập và gãy xương. Sự việc gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhi được chẩn đoán đa chấn thương, gồm dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm thiếu máu mạn và rối loạn đông máu. Bé hiện qua cơn nguy kịch nhưng cần tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp cũng chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên môn và đoàn thể được giao cử cán bộ trực tiếp theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ cháu bé, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các chi bộ, ban, ngành, ấp tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Nguyễn Thuận

