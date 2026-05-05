Virus Hanta khiến 3 người không qua khỏi, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Chùm ca virus Hanta trên tàu MV Hondius khiến 3 người không qua khỏi, Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc và khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đầu tháng 5, cơ quan này đã ghi nhận một chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng trên tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Đến ngày 4/5, ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp liên quan, trong đó có 2 ca xác định nhiễm virus Hanta và 5 ca nghi ngờ. Cụ thể, trong 7 trường hợp được xác định có 3 trường hợp đã không qua khỏi, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Trước diễn biến này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn cung cấp thông tin chính thức nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh và tránh tâm lý hoang mang.

Theo Bộ Y tế, bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm (đặc biệt là chuột) sang người. Cơ quan này nhấn mạnh đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người.

Đường lây truyền chủ yếu của bệnh là qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng.

Khi quét dọn, hút bụi hoặc dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí; người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Bệnh lây truyền từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn.

Virus Hanta là nhóm virus nguy hiểm có thể gây bệnh nặng ở người, như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể đe dọa tính mạng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta, điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.

Thời gian ủ bệnh thường từ 2-4 tuần, có thể tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy; sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp.

Trong bối cảnh các loài gặm nhấm như chuột khá phổ biến ở Việt Nam, để chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta và các bệnh dịch khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột.

Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột: mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang; phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi, vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí, người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh.

Rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ.

Bịt kín khe hở để chuột không vào nhà; đặt bẫy khi cần; cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín; thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột.

Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân, nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời.

Mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, Bộ Y tế nhấn mạnh mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.