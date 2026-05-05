Cây thuốc Việt ngọt như đường, siêu lành mạnh lại bổ ngang nhân sâm

Không chỉ mang đến vị ngọt tự nhiên, cỏ ngọt còn được xem là vị thuốc bổ tự nhiên cho những ai muốn lối sống lành mạnh.

Cỏ ngọt có thể hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường muốn kiểm soát lượng đường trong máu. Vì chứa rất ít hoặc không chứa carbohydrate, stevia không làm tăng lượng đường trong máu như đường ăn thông thường. Cây cỏ ngọt cũng có thể có tác dụng giúp hạ đường huyết cải thiện nồng độ insulin và độ nhạy cảm với insulin

Giúp ổn định huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các glycoside trong cỏ ngọt có tác dụng làm giãn mạch máu và tăng cường đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Cơ chế này giúp làm giảm áp lực lên thành mạch, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp cho những người bị cao huyết áp mạn tính và giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ hay suy tim.

Hỗ trợ giảm cân

Có nhiều nguyên nhân gây thừa cân và béo phì, chẳng hạn như thiếu vận động thể chất và tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm giàu năng lượng, nhiều chất béo và đường bổ sung.

Cỏ ngọt không chứa đường và rất ít, nếu có, calo. Nó có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng để giúp giảm lượng calo nạp vào mà không làm giảm hương vị.

Ngăn ngừa sâu răng và bảo vệ sức khỏe răng miệng

Khác với đường mía vốn là nguồn thức ăn chính cho vi khuẩn gây sâu răng, cỏ ngọt lại sở hữu đặc tính kháng khuẩn tự nhiên mạnh mẽ.

Sử dụng cỏ ngọt trong trà hoặc các sản phẩm chăm sóc răng miệng giúp ngăn chặn sự hình thành mảng bám, giảm viêm lợi và bảo vệ men răng, giúp hơi thở luôn thơm mát mà không cần đến các hóa chất tạo ngọt nhân tạo.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư tuyến tụy

Cây cỏ ngọt chứa nhiều sterol và hợp chất chống oxy hóa, bao gồm cả kaempferol. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kaempferol có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy bằng khoảng 23%. Tuy nhiên vẫn cần có thêm nhiều nghiên cứu sau hơn về tác dụng này của cỏ ngọt.

Chăm sóc làn da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa

Cỏ ngọt chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do và các tác nhân gây hại từ môi trường. Việc sử dụng chiết xuất cỏ ngọt hoặc uống trà cỏ ngọt thường xuyên giúp giảm tình trạng viêm da, ngăn ngừa mụn trứng cá và hỗ trợ làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn, mang lại vẻ ngoài tươi trẻ và mịn màng hơn.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên bạn chỉ nên sử dụng cỏ ngọt khi có sự tư vấn của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên sử dụng lá cỏ ngọt sấy khô tự nhiên hoặc các tinh chất Stevia đã được kiểm định chất lượng, tránh các loại đường trộn có chứa nhiều phụ gia không rõ nguồn gốc.