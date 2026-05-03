Loại cá bình dân, siêu bổ dưỡng, bán nhiều ở chợ Việt

Được bán phổ biến ở các chợ Việt, cá chép không chỉ là món ăn dân dã mà còn mang lại nhiều lợi ích cho gan, thận, hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể nếu ăn đúng cách.

Cá là món ăn quen thuộc trên bàn ăn của nhiều gia đình. Vào mùa mưa ẩm, cá chép được xem là thực phẩm bổ dưỡng đáng chú ý. Không chỉ giàu protein, ít chất béo, cá chép còn chứa nhiều axit béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Cá chép là lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Vecteezy.

Lợi ích khi ăn cá chép

Theo HK01, bác sĩ Trương Tấn, Giám đốc Trung tâm Khám Sức khỏe và Phòng bệnh, Bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện Khoa học Trung y Trung Quốc, chia sẻ những lợi ích bất ngờ khi ăn cá chép bao gồm:

Giàu chất dinh dưỡng

Cá chép có hàm lượng protein cao và ít chất béo, nghĩa là vừa có thể bổ sung protein nhưng lại không dễ gây tăng cân. Đồng thời, cá cũng rất giàu các axit béo không bão hòa, axit amin, vitamin và khoáng chất.

Sống lâu, bổ não

Theo "Báo cáo nghiên cứu khoa học về Hướng dẫn chế độ ăn cho cư dân Trung Quốc (2021)", việc tiêu thụ nhiều thịt cá có thể làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người trưởng thành. So với những người chưa từng ăn cá, nhóm người ăn 60 gram cá mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 12%.

Thịt cá chép còn chứa nhiều axit béo không bão hòa, đặc biệt là EPA và DHA với hàm lượng khá dồi dào, có lợi cho sự phát triển của hệ thần kinh liên quan đến trí tuệ và thị giác. Nó đồng thời còn giúp giảm cholesterol và phòng ngừa các bệnh tim mạch, mạch máu não, đột quỵ.

Tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể giảm ẩm

Vào thời điểm mưa nhiều, độ ẩm trong không khí tăng cao khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái nặng nề, mệt mỏi, tiêu hóa kém và suy giảm chức năng dạ dày, đường ruột. Vì vậy, chế độ ăn uống trong thời gian này nên ưu tiên những thực phẩm giúp cơ thể đào thải ẩm, hỗ trợ tiêu hóa và bồi bổ sức khỏe.

Cá chép có vị ngọt, tính ôn hòa, là thực phẩm thích hợp thời điểm này nhờ khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, cung cấp năng lượng và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết ẩm ướt.

Hai món ăn bổ dưỡng từ cá chép

Canh cá chép đậu đỏ

Cá chép hỗ trợ tiêu hóa, lợi tiểu; có phần thịt nhiều mỡ, giàu protein và chất béo chất lượng cao; đồng thời bổ khí và dưỡng thận. Trong khi đó, đậu đỏ thúc đẩy lợi tiểu và giảm sưng tấy.

Cách làm:

Ngâm đậu đỏ trong nước ấm 2 giờ

Sơ chế cá chép, rút gân để khử tanh

Cá thái lát, ướp muối và tinh bột

Chiên đầu và xương cá vàng đều, thêm vài lát gừng và nước sôi vừa đủ, nấu lửa nhỏ trong 20 phút

Lọc lấy nước dùng, cho đậu đỏ vào nấu thêm 20 phút

Nêm gia vị, cho cá lát và rau xanh vào nấu chín rồi thưởng thức

Mẹo nhỏ điều chỉnh nguyên liệu theo thể trạng cơ thể:

- Người hay đầy bụng, nặng nề, cơ thể tích ẩm: Thêm vỏ quýt phơi khô để hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa khí huyết, bổ gan.

- Người dễ mệt, da dẻ nhợt nhạt, cơ thể suy nhược: Thêm hoàng kỳ hoặc mã đề giúp bổ sung khí huyết, cải thiện chức năng tiêu hóa.

- Người hay sợ lạnh, tay chân lạnh, cơ thể yếu: Thêm gừng khô hoặc quế để làm ấm bụng, trừ hàn, phòng ngừa đau bụng.

Cá chép có thể chế biến thành nhiều món ngon, "đưa cơm" được nhiều người yêu thích. Ảnh: Icook.

Cá chép nướng vỏ quýt và kỷ tử

Quả kỷ tử có tác dụng bổ khí và âm, tăng cường chức năng gan và thận. Vỏ quýt khô giúp thịt cá mềm và nhuyễn. Khi nướng cá chép, việc kết hợp với các nguyên liệu trên không chỉ làm tăng hương vị cho món cá nướng mà còn giúp kích thích vị giác.

Cách làm:

Ướp cá chép với nước tương, dầu hào, muối, tiêu đen và rượu nấu ăn trong 30 phút

Thái sợi vỏ quýt khô, cắt nhỏ cần tây, cam và cà rốt

Chiên cá chép chín vàng với lửa nhỏ

Phi thơm hoa tiêu, thêm sốt cà chua, kỷ tử, vỏ quýt và rau củ vào xào chín

Rưới sốt lên cá là hoàn thành

3 nhóm người nên hạn chế ăn cá chép

Dù cá chép là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho tiêu hóa, tim mạch và hỗ trợ cơ thể trong mùa ẩm thấp, không phải ai cũng phù hợp để ăn thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn.

Người có cơ địa dị ứng với cá hoặc hải sản

Dù cá chép được xem là lành tính hơn nhiều loại hải sản khác, nguy cơ dị ứng vẫn có thể xảy ra ở người nhạy cảm, đặc biệt nếu từng dị ứng với cá.

Người bị gout hoặc axit uric cao

Với người mắc gout hoặc có nguy cơ tăng axit uric máu, ăn quá nhiều cá chép có thể khiến nồng độ axit uric tăng lên, từ đó làm gia tăng nguy cơ đau khớp, viêm khớp hoặc tái phát cơn gout cấp. Vì vậy, nhóm này nên kiểm soát lượng ăn và ưu tiên cách chế biến thanh đạm như hấp hoặc nấu canh.

Người có hệ tiêu hóa yếu, hay đầy bụng hoặc tiêu chảy

Chế biến cá chép nhiều dầu mỡ hoặc ăn quá nhiều có thể gây áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở người tiêu hóa yếu, chức năng dạ dày kém hoặc đang rối loạn tiêu hóa. Những người này nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên các món dễ tiêu như cháo cá, canh cá thay vì chiên rán hoặc nướng nhiều gia vị.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính cũng nên lựa chọn nguồn cá sạch, chế biến kỹ để tránh nguy cơ nhiễm ký sinh trùng hoặc hấp thụ chất ô nhiễm từ môi trường nước.