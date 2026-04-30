5 thực phẩm là 'kho canxi' dồi dào, giúp xương chắc khỏe

Từ sữa, cá nhỏ đến các loại hạt, nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày thực chất lại là "kho canxi" dồi dào mà không phải ai cũng tận dụng đúng cách.

Cá cơm là món ăn dân dã mang lại nguồn canxi quý giá cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Xương chắc khỏe không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Trong đó, canxi đóng vai trò giúp xây dựng cấu trúc xương, duy trì răng chắc khỏe và hỗ trợ nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Thiếu hụt canxi kéo dài có thể khiến trẻ chậm phát triển chiều cao, người trưởng thành dễ đau nhức xương khớp, còn người lớn tuổi đối mặt với nguy cơ loãng xương cao hơn.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được xem như "kho canxi tự nhiên" mà bạn nên bổ sung thường xuyên để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Sữa và các chế phẩm từ sữa - nguồn canxi dễ hấp thu hàng đầu

Theo WebMD, sữa, sữa chua và phô mai luôn đứng đầu danh sách thực phẩm giàu canxi nhờ hàm lượng cao cùng khả năng hấp thu tốt. Một ly sữa mỗi ngày có thể cung cấp lượng canxi đáng kể cho cơ thể, đồng thời bổ sung thêm protein, vitamin D và phốt pho - những dưỡng chất quan trọng giúp tăng hiệu quả phát triển xương.

Với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai, đây được xem là nguồn dinh dưỡng nền tảng giúp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và duy trì hệ vận động khỏe mạnh lâu dài.

Cá nhỏ ăn cả xương - nguồn canxi quý giá nhưng thường bị bỏ quên

Những loại cá nhỏ như cá cơm, cá mòi chứa lượng canxi dồi dào nhờ phần xương mềm có thể ăn trực tiếp. Đây là lợi thế vượt trội mà các loại thịt cá thông thường khó có được.

Ngoài canxi, cá nhỏ còn giàu omega-3, vitamin D và protein, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện chuyển hóa và tăng cường hấp thu khoáng chất. Việc thêm cá nhỏ vào khẩu phần ăn không chỉ tốt cho xương mà còn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng toàn diện.

Đậu phụ và đậu nành - giải pháp bổ sung canxi lành mạnh

Theo India Times, đậu phụ, sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành là nguồn canxi thực vật phổ biến, đặc biệt phù hợp với người không dung nạp lactose.

Bên cạnh đó, đậu nành còn chứa protein chất lượng cao và isoflavone - hợp chất có lợi cho mật độ xương, đặc biệt ở phụ nữ trung niên. Sử dụng đậu nành đều đặn có thể giúp duy trì sức khỏe xương khớp và giảm nguy cơ suy giảm xương theo tuổi tác.

Đậu nành, đậu phụ là những loại thực phẩm giàu canxi. Ảnh: Freepik.

Hạt mè, hạt chia và hạnh nhân - siêu thực phẩm canxi từ thực vật

Đối với người ăn chay hoặc muốn đa dạng nguồn dinh dưỡng, các loại hạt là lựa chọn rất đáng giá. Hạt mè (vừng) nổi bật nhờ chứa lượng canxi cao, trong khi hạt chia và hạnh nhân bổ sung thêm magiê, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ xương chắc khỏe mà còn giúp bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể. Việc thêm hạt vào bữa sáng, sinh tố hoặc salad là cách đơn giản để tăng cường canxi tự nhiên.

Rau xanh đậm - nguồn canxi tự nhiên kết hợp nhiều lợi ích sức khỏe

Các loại rau lá xanh đậm như rau dền, cải xoăn, cải chíp hay bông cải xanh không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp lượng canxi đáng kể, theo Metropolis India. Dù hàm lượng hấp thu có thể thấp hơn sữa, rau xanh lại bổ sung thêm vitamin K, magiê và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình tái tạo xương và bảo vệ cơ thể trước lão hóa.

Chế độ ăn giàu rau xanh vì thế không chỉ tốt cho hệ xương mà còn góp phần cải thiện tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.