Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

5 thực phẩm là 'kho canxi' dồi dào, giúp xương chắc khỏe

  • Thứ năm, 30/4/2026 06:00 (GMT+7)
Từ sữa, cá nhỏ đến các loại hạt, nhiều món ăn quen thuộc hàng ngày thực chất lại là "kho canxi" dồi dào mà không phải ai cũng tận dụng đúng cách.

Cá cơm là món ăn dân dã mang lại nguồn canxi quý giá cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Xương chắc khỏe không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng mỗi ngày. Trong đó, canxi đóng vai trò giúp xây dựng cấu trúc xương, duy trì răng chắc khỏe và hỗ trợ nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Thiếu hụt canxi kéo dài có thể khiến trẻ chậm phát triển chiều cao, người trưởng thành dễ đau nhức xương khớp, còn người lớn tuổi đối mặt với nguy cơ loãng xương cao hơn.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm được xem như "kho canxi tự nhiên" mà bạn nên bổ sung thường xuyên để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Sữa và các chế phẩm từ sữa - nguồn canxi dễ hấp thu hàng đầu

Theo WebMD, sữa, sữa chua và phô mai luôn đứng đầu danh sách thực phẩm giàu canxi nhờ hàm lượng cao cùng khả năng hấp thu tốt. Một ly sữa mỗi ngày có thể cung cấp lượng canxi đáng kể cho cơ thể, đồng thời bổ sung thêm protein, vitamin D và phốt pho - những dưỡng chất quan trọng giúp tăng hiệu quả phát triển xương.

Với trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và phụ nữ mang thai, đây được xem là nguồn dinh dưỡng nền tảng giúp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và duy trì hệ vận động khỏe mạnh lâu dài.

Cá nhỏ ăn cả xương - nguồn canxi quý giá nhưng thường bị bỏ quên

Những loại cá nhỏ như cá cơm, cá mòi chứa lượng canxi dồi dào nhờ phần xương mềm có thể ăn trực tiếp. Đây là lợi thế vượt trội mà các loại thịt cá thông thường khó có được.

Ngoài canxi, cá nhỏ còn giàu omega-3, vitamin D và protein, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện chuyển hóa và tăng cường hấp thu khoáng chất. Việc thêm cá nhỏ vào khẩu phần ăn không chỉ tốt cho xương mà còn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng toàn diện.

Đậu phụ và đậu nành - giải pháp bổ sung canxi lành mạnh

Theo India Times, đậu phụ, sữa đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành là nguồn canxi thực vật phổ biến, đặc biệt phù hợp với người không dung nạp lactose.

Bên cạnh đó, đậu nành còn chứa protein chất lượng cao và isoflavone - hợp chất có lợi cho mật độ xương, đặc biệt ở phụ nữ trung niên. Sử dụng đậu nành đều đặn có thể giúp duy trì sức khỏe xương khớp và giảm nguy cơ suy giảm xương theo tuổi tác.

Đậu nành, đậu phụ là những loại thực phẩm giàu canxi. Ảnh: Freepik.

Hạt mè, hạt chia và hạnh nhân - siêu thực phẩm canxi từ thực vật

Đối với người ăn chay hoặc muốn đa dạng nguồn dinh dưỡng, các loại hạt là lựa chọn rất đáng giá. Hạt mè (vừng) nổi bật nhờ chứa lượng canxi cao, trong khi hạt chia và hạnh nhân bổ sung thêm magiê, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ xương chắc khỏe mà còn giúp bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể. Việc thêm hạt vào bữa sáng, sinh tố hoặc salad là cách đơn giản để tăng cường canxi tự nhiên.

Rau xanh đậm - nguồn canxi tự nhiên kết hợp nhiều lợi ích sức khỏe

Các loại rau lá xanh đậm như rau dền, cải xoăn, cải chíp hay bông cải xanh không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp lượng canxi đáng kể, theo Metropolis India. Dù hàm lượng hấp thu có thể thấp hơn sữa, rau xanh lại bổ sung thêm vitamin K, magiê và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ quá trình tái tạo xương và bảo vệ cơ thể trước lão hóa.

Chế độ ăn giàu rau xanh vì thế không chỉ tốt cho hệ xương mà còn góp phần cải thiện tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.

Bệnh của thời thức ăn tiện lợi

Qua 400 trang sách, bác sĩ Robert H.Lustig đã chỉ ra nguy cơ các bệnh con người có thể mắc phải trong bối cảnh thực ăn nhanh, đồ đóng hộp lên ngôi. Trong đó, Lustig nhấn mạnh rằng, thực phẩm tiện lợi được sản xuất hàng loạt chính là sát thủ âm thầm. Cuốn sách Bệnh của thời thức ăn tiện lợi giải thích nguyên nhân gây ra tất cả bệnh mạn tính, cách thực phẩm tiện lợi đã tác động đến chúng dẫn đến tổn hại cho sức khỏe, nền kinh tế và môi trường, từ đó đề xuất giải pháp để chữa lành cho con người.

Loại cá được ví như 'nhân sâm nước', bán nhiều ở chợ Việt

Được ví như "nhân sâm nước", cá chạch vừa rẻ, dễ chế biến, lại giàu canxi và protein, rất tốt cho cả trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi.

13:00 19/4/2026

Mai Phương

Kho canxi canxi thực phẩm giàu canxi cá nhỏ

    Đọc tiếp

    5 thuc uong tot cho than hinh anh

    5 thức uống tốt cho thận

    2 giờ trước 20:48 30/4/2026

    0

    Lựa chọn đúng thức uống không chỉ hỗ trợ thận lọc chất thải hiệu quả mà còn giúp giảm nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng tiết niệu và tổn thương thận lâu dài.

    Tre thap be, phat hien som va dieu tri dung huong hinh anh

    Trẻ thấp bé, phát hiện sớm và điều trị đúng hướng

    5 giờ trước 17:45 30/4/2026

    0

    Không ít cha mẹ cho rằng trẻ thấp bé là do dinh dưỡng kém. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường hợp nguyên nhân lại xuất phát từ rối loạn nội tiết hay bệnh lý di truyền. Nếu phát hiện muộn, trẻ có thể mất cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành.

    Viet Nam co cay thuoc quy la khac tinh cua nhieu benh hinh anh

    Việt Nam có cây thuốc quý là khắc tinh của nhiều bệnh

    7 giờ trước 16:05 30/4/2026

    0

    Trong bản đồ dược liệu thế giới, ké đầu ngựa từ lâu đã được xem là "khắc tinh" của các bệnh lý về hô hấp và dị ứng. Dù có vẻ ngoài xù xì với những quả đầy gai, nhưng ẩn chứa bên trong là những dược tính quý báu mà không phải ai cũng biết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý