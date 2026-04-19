Loại cá được ví như 'nhân sâm nước', bán nhiều ở chợ Việt

Được ví như "nhân sâm nước", cá chạch vừa rẻ, dễ chế biến, lại giàu canxi và protein, rất tốt cho cả trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi.

Dù vẻ ngoài không bắt mắt, thân trơn và khó bắt, cá chạch từ lâu đã được dân gian gọi là "nhân sâm nước" nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội. Sau mùa đông, cá chạch tích lũy nhiều dưỡng chất, thịt chắc, ít mùi tanh bùn hơn.

Theo Tencent News, không phải ngẫu nhiên mà cá chạch được đánh giá cao đến vậy. Xét về mặt dinh dưỡng, đây là một trong những thực phẩm nhỏ nhưng hiệu quả:

Hàm lượng protein cao (hơn 17 g/100 g), thậm chí nhỉnh hơn thịt gà

Canxi dồi dào (khoảng 300 mg/100 g), gấp 3 lần sữa, gấp 6 lần cá chép

Ít chất béo, phù hợp với người cần chế độ ăn lành mạnh

Giàu axit béo không bão hòa và vi chất thiết yếu

Giàu spermidine và nucleoside tăng cường khả năng kháng virus của cơ thể

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, cá chạch có vị ngọt, trung tính, giúp bổ khí, kiện tỳ, trừ thấp và hỗ trợ tiêu hóa. Vào mùa xuân, thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi do độ ẩm cao, việc bổ sung cá chạch trong bữa ăn được cho là rất phù hợp.

Cá chạch là loại cá dân dã được bày bán nhiều ở chợ Việt. Ảnh: Visual China.

Lợi ích của cá chạch với sức khỏe

Theo tờ Nhân dân Nhật báo, cá chạch không chỉ là món ăn dân dã mà còn có nhiều lợi ích đáng chú ý đối với cơ thể.

Cải thiện tình trạng thiếu máu

Cá chạch chứa hàm lượng sắt cao, có thể hỗ trợ bổ sung máu, đặc biệt có lợi cho người bị thiếu máu hoặc cơ thể suy nhược.

Bổ thận và phục hồi sinh lực

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, cá chạch được xem là thực phẩm có tác dụng bổ thận, tăng cường sinh lực, đặc biệt phù hợp với nam giới gặp vấn đề về thể lực hoặc suy giảm sinh lý. Ngoài ra, nó vừa bổ dưỡng vừa thanh lọc cơ thể, hỗ trợ cho bệnh nhân mắc các bệnh về hệ tiết niệu.

Tăng cường miễn dịch

Cá chạch giàu protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật.

Ngăn ngừa xơ vữa động mạch

Thịt cá chạch chứa ít chất béo và thậm chí ít cholesterol hơn, đồng thời còn chứa axit béo không bão hòa tương tự như glycerol, chất quan trọng giúp chống xơ vữa động mạch và có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Cá chạch rất có lợi cho phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu thai kỳ. Loại cá này giàu protein, ít chất béo và chứa nhiều khoáng chất và vitamin, đặc biệt là hàm lượng vitamin B cao. Cá chạch giúp bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe và nuôi dưỡng thai nhi.

Ăn cá chạch có thể bổ sung nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và thúc đẩy sự phát triển của thai nhi. Lưu ý là nên làm sạch, nấu chín kỹ và ăn với lượng vừa phải để tránh khó tiêu.

Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của trẻ

Đối với trẻ em và thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển, canxi, phốt pho và các khoáng chất khác trong cá chạch giúp phát triển xương, trong khi protein chất lượng cao là cơ sở vật chất quan trọng cho sự phát triển thể chất.

Lưu ý khi ăn cá chạch

Theo Baidu Health, mặc dù cá chạch rất bổ dưỡng, cần lưu ý một số điều khi ăn loại cá này:

- Người bị dị ứng nên thận trọng khi ăn: Cá chạch là sản phẩm thủy sinh, và người bị dị ứng nên thực hiện xét nghiệm dị ứng trước khi ăn để tránh gây ra phản ứng dị ứng.

- Ăn với lượng vừa phải: Mặc dù cá chạch rất bổ dưỡng, không nên ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến khó tiêu, tiêu chảy và các triệu chứng khác.

- Phương pháp nấu ăn lành mạnh: Khi chế biến cá chạch, nên chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh như hấp hoặc hầm, và tránh các phương pháp nấu nhiều chất béo và calo như chiên và nướng.

- Cách kết hợp phù hợp: Khi ăn cá chạch, bạn có thể kết hợp với một số nguyên liệu bổ sung như đậu phụ và bí đao để tăng giá trị dinh dưỡng và hương vị.

Cá chạch kho tương là món ăn phổ biến rất "đưa cơm" được nhiều người yêu thích. Ảnh: Tencent News.

Món ăn "đưa cơm" với cá chạch

Trong nhiều cách chế biến, cá chạch kho tương là món đơn giản nhưng ngon nhất, phù hợp với mọi gia đình.

Cách làm:

Ngâm cá chạch trong nước sạch khoảng nửa ngày, thêm vài giọt dầu mè để nhả bùn và cát. Thay nước khoảng 2-3 lần trong thời gian này

Rửa sạch, vớt cá, để ráo nước. Bóp nhẹ với muối rồi rửa lại

Chiên cá trong chảo dầu (đậy nắp để tránh bắn) với lửa nhỏ cho đến khi cả hai mặt có màu hơi vàng nâu

Phi thơm gừng, tỏi, ớt, thêm tương đảo đều cho đến khi chuyển sang màu đỏ

Đổ nước đủ ngập cá chạch, nêm gia vị và om khoảng 15 phút

Kho đến khi nước gần cạn, rắc hành lá hoặc rau mùi thái nhỏ lên trên và thưởng thức

Thành phẩm có mùi thơm đậm đà, thịt cá mềm, xương cũng mềm, ăn cùng cơm nóng rất "tốn cơm".

Ngoài ra, cá chạch hầm đậu phụ cũng là lựa chọn hấp dẫn nhất định phải thử. Khi nấu món này, nước sốt thành quả có màu trắng sữa, vị ngọt thanh, rất thích hợp cho những ngày thời tiết ẩm.