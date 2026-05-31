Vì sao phụ nữ dễ bị nám da khi mang thai?

Mang thai không chỉ làm thay đổi vóc dáng mà còn tác động rõ rệt đến làn da của người phụ nữ. Từ nám da, mụn trứng cá đến rạn da, nhiều vấn đề có thể xuất hiện trong suốt thai kỳ.

Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ trải qua hàng loạt thay đổi về nội tiết tố để đáp ứng sự phát triển của thai nhi. Những biến động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn thể hiện rõ trên làn da.

Một số mẹ bầu sở hữu làn da hồng hào, căng mịn hơn trước, trong khi nhiều người lại đối mặt với tình trạng sạm da, nổi mụn hoặc rạn da kéo dài. Phần lớn các thay đổi này là bình thường và thường cải thiện sau khi sinh.

Làn da sáng và hồng hào hơn

Theo Hopkins Medicine, nhiều phụ nữ nhận thấy da trở nên rạng rỡ hơn trong thai kỳ, thường được gọi là “pregnancy glow” (làn da thai kỳ). Hiện tượng này xảy ra do lưu lượng máu tăng lên, hormone thai kỳ tăng cao và tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Những yếu tố này giúp khuôn mặt trông căng bóng và có sức sống hơn.

Mụn trứng cá

Với nhiều người, thai kỳ mang đến làn da rạng rỡ, má hồng và mái tóc óng mượt. Tuy nhiên, một số người khác có thể gặp phải những thay đổi trên da bao gồm mụn trứng cá. Sự thay đổi hormone có thể khiến tuyến dầu tiết nhiều bã nhờn hơn, dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, nổi mụn, da bóng dầu hơn. Một số phụ nữ bị mụn lần đầu khi mang thai, trong khi người vốn có tiền sử mụn có thể thấy tình trạng nặng hơn.

Nám da và tăng sắc tố

Trong thai kỳ, cơ thể sản xuất nhiều melanin hơn, khiến da dễ sẫm màu ở một số vùng như má, trán, mũi, môi trên. Tình trạng này được gọi là melasma hoặc "nám da do mang thai.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ còn nhận thấy quầng vú sẫm màu, tàn nhang đậm màu hơn, các nốt ruồi trở nên tối màu, xuất hiện đường sẫm màu chạy dọc bụng (linea nigra).

Rạn da

Đây là một trong những vấn đề da phổ biến nhất trong thai kỳ. Mặc dù hầu hết phụ nữ đều có một vài vết rạn da ở bụng khi mang thai, nhiều người cũng xuất hiện những vệt hồng hoặc đỏ này xuất hiện cả trên ngực, mông và đùi.

Thực tế, vết rạn da có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào da phát triển và giãn ra nhanh chóng. Chúng sẽ mờ dần theo thời gian nhưng hiếm khi biến mất hoàn toàn.

Giãn tĩnh mạch và mao mạch hình mạng nhện

Mao mạch hình mạng nhện xuất hiện do sự thay đổi nội tiết tố và tăng lượng máu trong thai kỳ. Chúng biểu hiện dưới dạng các tĩnh mạch nhỏ màu đỏ trên mặt, cổ và cánh tay. Vết đỏ sẽ mờ dần sau khi em bé chào đời.

Giãn tĩnh mạch xảy ra do trọng lượng và áp lực từ tử cung đang lớn dần chèn ép lên các tĩnh mạch, làm giảm lưu lượng máu từ phần dưới cơ thể trở về tim. Kết quả là các tĩnh mạch ở chân có thể sưng phồng, đau nhức và có màu xanh tím nổi rõ dưới da. Giãn tĩnh mạch cũng có thể xuất hiện ở vùng âm hộ, âm đạo và trực tràng (bệnh trĩ). Trong đa số trường hợp, đây chủ yếu là vấn đề về thẩm mỹ và thường cải thiện hoặc biến mất sau khi sinh.

Ngứa da

Ngứa da là tình trạng khá phổ biến trong thai kỳ. Ngứa da khi mang thai thường xuất hiện ở vùng bụng, ngực, đùi hoặc cánh tay do da bị kéo giãn khi thai nhi phát triển. Ngoài ra, sự thay đổi nội tiết tố và tình trạng da khô cũng có thể khiến cảm giác ngứa trở nên rõ rệt hơn.

Trong đa số trường hợp, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu ngứa dữ dội, đặc biệt ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, kèm theo các triệu chứng bất thường khác, thai phụ cần đi khám sớm vì đây đôi khi có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe liên quan đến thai kỳ cần được theo dõi và điều trị.