Nếu triệu chứng xuất hiện đột ngột hoặc kèm dấu hiệu thần kinh bất thường, đây có thể là cảnh báo bệnh lý nguy hiểm cần được thăm khám sớm.

Tê tay có thể là dấu hiệu đột quỵ nếu xuất hiện đột ngột, ở một bên cơ thể và đi kèm các triệu chứng như yếu liệt, méo miệng, nói khó hoặc rối loạn ý thức. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể do chèn ép dây thần kinh, thoái hóa cột sống cổ hoặc thiếu vi chất. Nếu tê tay diễn tiến nhanh hoặc kèm dấu hiệu thần kinh bất thường, người bệnh cần đi khám sớm để loại trừ nguy cơ đột quỵ.

Những dấu hiệu tê tay cảnh báo đột quỵ cần chú ý

Tê tay có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ nếu đi kèm các biểu hiện thần kinh bất thường. Người bệnh cần đặc biệt lưu ý khi cảm giác tê xuất hiện đột ngột ở một bên cơ thể, kèm yếu hoặc liệt tay chân, méo miệng, nói khó, chóng mặt, mất thăng bằng hay rối loạn ý thức. Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương não và cần được cấp cứu kịp thời để giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Cần làm gì khi tê tay nghi ngờ do đột quỵ?

Khi tê tay kèm dấu hiệu nghi đột quỵ, người bệnh cần được xử trí nhanh để giảm nguy cơ tổn thương não. Cần chú ý các biểu hiện như méo miệng, yếu liệt một bên cơ thể, nói khó, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức và gọi cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc chờ hỗ trợ y tế, nên để người bệnh nằm nghiêng, đầu nâng nhẹ, theo dõi nhịp thở và không tự ý cho ăn uống hay dùng thuốc. Ngay cả khi triệu chứng thoáng qua rồi biến mất, người bệnh vẫn nên đi khám vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ trong tương lai.

Tê tay có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ nếu đi kèm các biểu hiện thần kinh bất thường.

Một số bệnh lý gây tê tay có liên quan đến nguy cơ đột quỵ

Tê tay có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác nhau. Một số tình trạng không chỉ gây tổn thương thần kinh mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu không được kiểm soát tốt.

Hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay xảy ra khi dây thần kinh giữa bị chèn ép tại cổ tay, gây tê, đau hoặc châm chích ở bàn tay và các ngón tay. Bệnh thường gặp ở người phải sử dụng cổ tay liên tục như nhân viên văn phòng.

Dù chủ yếu là bệnh lý cơ xương khớp, nhưng tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa kéo dài có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Bệnh thần kinh ngoại biên

Đây là tình trạng các dây thần kinh ngoài não và tủy sống bị tổn thương, gây tê bì, đau nhức hoặc yếu cơ ở tay chân. Bệnh thường xuất hiện ở người mắc đái tháo đường hoặc tăng huyết áp - những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ.

Vì vậy, tê tay trong trường hợp này không chỉ là rối loạn thần kinh đơn thuần mà còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe mạch máu.

Bệnh tiểu đường

Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính gây tăng đường huyết kéo dài. Khi lượng đường trong máu không được kiểm soát, mạch máu và dây thần kinh sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng tê bì tay chân. Ngoài ra, tiểu đường còn làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông, từ đó gia tăng đáng kể khả năng đột quỵ.

Bệnh đa xơ cứng

Đa xơ cứng là bệnh tự miễn mạn tính khiến hệ miễn dịch tấn công lớp bao myelin bảo vệ dây thần kinh. Tình trạng này gây rối loạn dẫn truyền thần kinh với các biểu hiện như tê tay, yếu cơ hoặc khó vận động. Quá trình viêm kéo dài trong bệnh đa xơ cứng cũng có thể làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Thiếu vitamin B12

Vitamin B12 giữ vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh và quá trình tạo máu. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin này, người bệnh có thể bị tê bì tay chân, giảm cảm giác hoặc yếu cơ. Nếu kéo dài, tình trạng thiếu vitamin B12 không chỉ gây tổn thương thần kinh mà còn ảnh hưởng đến tim mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Suy giáp

Suy giáp xảy ra khi tuyến giáp hoạt động kém, không sản xuất đủ hormone cần thiết cho cơ thể. Người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, tăng cân, da khô và tê tay. Về lâu dài, suy giáp có thể gây rối loạn mỡ máu, tăng cholesterol và tăng huyết áp - những yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến đột quỵ.

Khi nào cần tầm soát đột quỵ sớm?

Tầm soát đột quỵ giúp phát hiện sớm nguy cơ và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Người dân nên chủ động kiểm tra khi xuất hiện các dấu hiệu như tê tay, yếu một bên cơ thể, nói khó, chóng mặt; có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch; có tiền sử gia đình bị đột quỵ; duy trì lối sống thiếu lành mạnh hoặc trên 40 tuổi bị tê tay kéo dài không rõ nguyên nhân.