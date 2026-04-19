Cảnh báo bệnh dại gia tăng

Nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận ổ dịch dại trên chó, số người đi tiêm vaccine tăng đột biến khi thời tiết nắng nóng.

Số ca bệnh dại thường tăng vào mùa nắng nóng. Ảnh minh họa: Animalbliss.

Tại Hà Nội, cơ quan chức năng vừa phát hiện hai ổ dịch dại trên chó thả rông, không xác định được chủ tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng. Cùng với đó, ghi nhận bốn trường hợp bị chó nghi dại cắn với vết thương nặng.

Trước đó, chỉ trong hơn một tháng, Đà Nẵng cũng ghi nhận bốn ổ dịch dại trên chó nuôi tại các xã Đồng Dương, Sơn Cẩm Hà và Thạnh Bình, xảy ra trong giai đoạn trước và sau Tết.

Tại TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM cho biết số người đến tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng đột biến, có những ngày lượng tiêm tăng gấp 4-5 lần so với bình thường.

Trong bối cảnh thời tiết bước vào mùa nắng nóng, thời điểm virus dại phát triển mạnh các bác sĩ tiếp tục cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan.

TS.BS Đào Hữu Thân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất rõ, bệnh dại khi đã phát bệnh thì gần như không qua khỏi. Do đó, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn. Việc theo dõi con vật chỉ là biện pháp đi kèm, thực hiện song song với tiêm phòng, không phải lý do để trì hoãn tiêm vắc xin.

Theo bác sĩ Thân, khi người dân đến cơ sở y tế, cán bộ chuyên môn sẽ khai thác thông tin về tình trạng con vật để đưa ra hướng xử trí phù hợp. Nếu con vật có biểu hiện nghi dại, ốm, mất tích hoặc không theo dõi được, người bị cắn sẽ được xử trí ở mức độ cao nhất. Trường hợp con vật vẫn khỏe mạnh và có thể theo dõi, việc xử trí sẽ được cân nhắc, nhưng nguyên tắc chung là không tự ý theo dõi tại nhà mà bỏ qua tiêm phòng, do tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Liên quan yếu tố mùa, cơ quan thú y cho biết bệnh dại trên động vật thường gia tăng vào mùa nắng nóng, khoảng từ tháng 7 đến tháng 8. Tuy nhiên, hiện nay yếu tố mùa không còn rõ rệt như trước. Thực tế cho thấy dịch dại có thể xuất hiện rải rác quanh năm, kể cả trong mùa đông, khi thời tiết lạnh vẫn ghi nhận các ổ dịch.

Bác sĩ Thân khuyến cáo người dân khi nuôi chó, mèo cần đăng ký với chính quyền địa phương, thực hiện xích, nhốt, không thả rông; khi đưa ra ngoài phải đeo rọ mõm và tiêm phòng đầy đủ hàng năm. Khi không may bị chó, mèo cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nam.

Người dân không chờ đợi hay áp dụng các biện pháp chưa được kiểm chứng, bởi tiêm vaccine là con đường duy nhất để phòng bệnh dại.