Bé trai 12 tuổi mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối

Bé trai 12 tuổi bị đau bụng kéo dài, sụt cân nhưng gia đình chỉ nghĩ viêm dạ dày nên không đi khám. Đến khi phải nhập viện, trẻ đã mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Ung thư đại tràng vốn được xem là bệnh của người lớn tuổi, tuy nhiên những năm gần đây, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại. Trường hợp bé trai 12 tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối sau thời gian dài bị hiểu nhầm là viêm dạ dày đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Điều đáng nói, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chính những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại hàng ngày.

Nguyên nhân đến từ việc nuông chiều quá mức của người lớn

Theo báo cáo từ tờ Dahe Daily (Trung Quốc), cậu bé sống cùng ông bà từ nhỏ. Do được ông bà nuông chiều quá mức, cậu bé không bị hạn chế ăn uống, suốt ngày uống nước ngọt có ga hoặc trà sữa, đồ ăn vặt cay, mì ăn liền và đồ chiên xù. Thậm chí, bé hầu như không ăn cơm, rau và trái cây.

Gần đây, em thường xuyên bị đau bụng âm ỉ kéo dài, tiêu chảy, chán ăn, sụt cân nhanh. Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện của viêm dạ dày thông thường nên tự mua thuốc điều trị tại nhà mà không đưa đi khám chuyên sâu.

Chỉ đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, trẻ bị đau bụng dữ dội, thậm chí đi ngoài ra máu, gia đình mới vội vàng đưa bé đến bệnh viện và nhận kết quả đau xót.

Cậu bé 12 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối thường xuyên uống nước ngọt, ăn đồ ăn vặt, gà rán... Ảnh minh họa: Tạo bởi AI/Sinchew.

Bác sĩ điều trị cho biết chế độ ăn khắc nghiệt với nhiều đường và muối, thiếu chất xơ có thể phá vỡ sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột về lâu dài. Điều này tạo ra môi trường viêm mạn tính và làm tăng đáng kể nguy cơ tăng sinh tế bào ruột bất thường và ung thư. Hiện tại, cậu bé bị tích tụ dịch ổ bụng nhiều và di căn phúc mạc đa ổ, tình trạng thực sự rất nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế cho biết thêm mặc dù đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn không phải là nguyên nhân trực tiếp, sự kết hợp của chúng với thói quen sinh hoạt không lành mạnh như ngồi lâu và thức khuya có thể đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh.

Đối với trường hợp nhỏ tuổi như vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên tiến hành điều tra thêm về "hội chứng ung thư đại trực tràng di truyền", vì chế độ ăn uống kém có thể đẩy nhanh đáng kể quá trình chuyển hóa ung thư của các khiếm khuyết gene tiềm ẩn.

Thủ phạm âm thầm "ăn mòn" ruột

Theo Tencent News, không chỉ trẻ em, một số thói quen hàng ngày cũng đang âm thầm gây hại cho sức khỏe đường ruột mà chúng ta không hề nhận ra.

Ăn cơm chan canh

Nhiều người cho rằng cơm chan canh sẽ mềm và dễ tiêu hóa, nhưng thực tế lại ngược lại. Cơm không được nhai kỹ sẽ trôi vào dạ dày cùng với canh, gây áp lực lớn lên hệ tiêu hóa. Ăn như vậy trong thời gian dài dễ dẫn đến khó tiêu, giảm nhu động dạ dày và cuối cùng ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ hệ tiêu hóa.

Thói quen ăn uống "lọc bỏ bã"

Một số người khi ăn cháo hoặc uống sữa đậu nành thường thích lọc bỏ phần bã, chỉ uống phần nước loãng. Nhưng thực tế, phần bã thực phẩm lại rất giàu chất xơ - đây chính là "thức ăn" của lợi khuẩn đường ruột, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng giúp ruột nhu động tốt hơn. Việc lọc bỏ bã chẳng khác nào vứt đi toàn bộ những dưỡng chất có lợi cho đường ruột.

Thích các loại bánh mềm, ngọt và nhiều béo

Những món như bánh ngọt, bánh quy, bánh nướng đa phần đều chứa nhiều đường, nhiều chất béo nhưng lại rất ít chất xơ. Nếu ăn thường xuyên trong thời gian dài, chúng có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, khiến vi khuẩn có hại ngày càng gia tăng. Điều này dễ làm tình trạng viêm đường ruột nặng hơn, từ đó tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến ung thư đại tràng.

Nhiều người thường xem nhẹ tình trạng đau bụng bất thường mà chủ quan không đi khám sớm. Ảnh: Freepik.

4 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư đại tràng

Điều đáng chú ý là ung thư đại tràng không xuất hiện đột ngột, mà thường phát ra những tín hiệu cảnh báo từ sớm. Nếu đường ruột có những biểu hiện bất thường dưới đây, nhất định cần đi khám kịp thời:

Thay đổi thói quen đại tiện: Đột nhiên xuất hiện táo bón hoặc tiêu chảy không rõ nguyên nhân, hoặc tình trạng táo bón và tiêu chảy xen kẽ, kéo dài trong thời gian tương đối lâu (trên 2 tuần).

Đi ngoài ra máu: Trong phân có lẫn máu màu đỏ sẫm hoặc màu giống mứt (sền sệt), không phải dạng máu đỏ tươi nhỏ giọt như bệnh trĩ, cũng không phải chỉ dính máu trên giấy vệ sinh khi lau.

Đau bụng không rõ nguyên nhân: Nếu bạn bị đau âm ỉ, dai dẳng hoặc đau quặn từng cơn lặp đi lặp lại ở một vị trí cố định trên bụng, không nên đơn giản cho rằng chỉ là ăn phải đồ không hợp rồi bỏ qua.

Sụt cân, thiếu máu: Không ăn kiêng hay giảm cân nhưng cân nặng vẫn giảm rõ rệt, kèm theo các biểu hiện thiếu máu như da xanh xao, mệt mỏi, dễ kiệt sức.