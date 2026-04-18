Liên tiếp người nhập viện với chi chít vết đỏ, cùng một nguyên do

Tự tắm lá khi bị ngứa, nam thanh niên 20 tuổi không khỏi mà còn nổi thêm nhiều vết đỏ tổn thương da. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bọ chét, cảnh báo nguy cơ tự điều trị sai cách.

Chân người đàn ông chi chít vết đỏ do bọ chét gây ra. Ảnh: BVCC.

Sau vài ngày xuất hiện sẩn đỏ, ngứa nhiều ở tay chân, một nam thanh niên 20 tuổi tự tắm lá và đắp lá tại nhà với hy vọng cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm mà còn nặng hơn, xuất hiện thêm nhiều tổn thương mới, cơ thế chi chít vết đỏ, một số vị trí nổi bọng nước. Khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán viêm da sẩn ngứa do bọ chét.

Theo TS.BS Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa điều trị bệnh da nam giới, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để bọ chét phát triển. Không chỉ người lớn, trẻ em cũng là nhóm dễ mắc với biểu hiện đa dạng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 50 tuổi bị ngứa kéo dài hai tuần, xuất hiện các dát, sẩn đỏ, một số có mụn nước ở cẳng tay, chân và vùng thắt lưng bụng. Dù tự mua thuốc bôi ngoài da nhưng không rõ loại, triệu chứng không cải thiện, thậm chí ngứa nhiều hơn và lan rộng. Khai thác tiền sử cho thấy gia đình có nuôi chó.

Tương tự, một bệnh nhi 7 tuổi xuất hiện nhiều sẩn đỏ, mụn nước ở tay chân, mông và rải rác toàn thân. Gia đình tự điều trị tại nhà giúp giảm ngứa nhưng không kiểm soát được bệnh, các tổn thương mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhà bệnh nhi có nuôi cả chó và mèo.

Bác sĩ Giang cho biết tổn thương điển hình của viêm da do bọ chét là các dát và sẩn đỏ kích thước 1-2 mm, gờ cao hơn mặt da, trên đỉnh có thể có mụn nước nhỏ, gây ngứa nhiều. Ở những trường hợp phản ứng mạnh, vùng da quanh sẩn có thể viêm tấy đỏ lan tỏa, thậm chí hình thành bọng nước.

"Tổn thương thường xuất hiện ở vùng da hở như tay, chân hoặc những vị trí tiếp xúc với vật nuôi như cổ, mặt, thắt lưng", bác sĩ Giang nói.

Bọ chét là ký sinh trùng không cánh, kích thước nhỏ, màu nâu đỏ hoặc đen, có khả năng nhảy nhanh và thường sống trên chó, mèo hoặc trong môi trường như sàn nhà, thảm, ga giường. Khi đốt để hút máu, chúng gây phản ứng viêm trên da, tạo thành các sẩn ngứa khó chịu. Ngoài ra, bọ chét còn có thể là vật chủ trung gian truyền một số bệnh từ động vật sang người.

Đáng lưu ý, nhiều bệnh nhân không nhận biết được nguyên nhân gây bệnh nên không loại bỏ được nguồn lây. Việc tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, lạm dụng corticoid hoặc áp dụng các phương pháp dân gian như tắm lá, đắp lá có thể khiến bệnh kéo dài, lan rộng và tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Bác sĩ Giang khuyến cáo khi xuất hiện tình trạng ngứa nhiều, nổi sẩn đỏ, có mụn nước hoặc bọng nước, đặc biệt ở vùng da hở và kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Đồng thời, cần vệ sinh môi trường sống, giặt giũ chăn ga thường xuyên và chăm sóc vật nuôi sạch sẽ để hạn chế nguy cơ bọ chét phát triển và lây lan.