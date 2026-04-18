Đừng bỏ qua dấu hiệu này ở răng nếu không muốn phải khoan, hàn

Sâu răng giai đoạn đầu hầu như không đau, chỉ biểu hiện bằng thay đổi nhỏ trên bề mặt răng, khiến nhiều người chủ quan bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm.

Sâu răng không xuất hiện đột ngột mà bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ như đốm trắng, ê buốt nhẹ. Nhiều người bỏ qua “thời điểm vàng” để can thiệp. Ảnh: Shutterstock.

Sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng phổ biến nhất hiện nay, nhưng lại thường bị xem nhẹ do tiến triển âm thầm. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh không xuất hiện đột ngột mà khởi phát từ những tổn thương rất sớm, dễ bị bỏ qua. Đây cũng chính là "thời điểm vàng" để can thiệp, giúp phục hồi tổn thương mà không cần đến các biện pháp xâm lấn như khoan hay hàn răng.

Ở giai đoạn sớm, sâu răng mới chỉ khu trú tại lớp men răng và chưa hình thành lỗ sâu. Dưới tác động của vi khuẩn và các sản phẩm chuyển hóa từ đường, men răng bị mất khoáng dần theo thời gian. Tuy nhiên, nếu được phát hiện kịp thời, quá trình này hoàn toàn có thể đảo ngược nhờ tái khoáng, qua đó bảo tồn cấu trúc răng tự nhiên và giảm đáng kể chi phí điều trị.

"Điểm khó của sâu răng giai đoạn sớm là các dấu hiệu thường không rõ ràng. Người bệnh có thể nhận thấy những đốm trắng đục xuất hiện trên bề mặt răng, đặc biệt ở vùng cổ răng, mặt ngoài răng cửa hoặc các hố rãnh của răng hàm. Bề mặt răng dần mất đi độ bóng tự nhiên, trở nên thô ráp hơn", bác sĩ Cẩm Vân nói.

Ngoài ra, vị chuyên gia cho hay một số trường hợp có thể xuất hiện cảm giác ê nhẹ khi ăn đồ lạnh hoặc ngọt, nhưng phần lớn không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, việc quan sát răng miệng thường xuyên và duy trì thói quen khám răng định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng trong phát hiện sớm.

Những thay đổi nhỏ như răng thô ráp, ê nhẹ có thể là dấu hiệu sớm cần được chú ý. Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ Vân, nguyên tắc điều trị sâu răng giai đoạn sớm là bảo tồn tối đa và hạn chế xâm lấn. Các phương pháp chủ yếu tập trung vào tái khoáng hóa men răng bằng fluor với nhiều hình thức như vecni NaF 5% định kỳ 3-6 tháng/lần, gel fluor photphat axit hóa (APF) 1,23% hoặc nước súc miệng NaF 0,2% sử dụng hàng tuần.

Với những vị trí dễ tích tụ mảng bám như hố rãnh răng hàm, trám bít hố rãnh được áp dụng để ngăn ngừa tiến triển tổn thương. Ngoài ra, kỹ thuật thẩm thấu nhựa ICON cũng là một lựa chọn hiện đại, giúp chặn đứng quá trình sâu răng mà không cần khoan răng.

Bên cạnh điều trị, dự phòng vẫn giữ vai trò then chốt trong kiểm soát sâu răng. Việc sử dụng fluor đúng cách được xem là biện pháp hiệu quả hàng đầu. Song song với đó, người dân cần duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế đồ ngọt, kết hợp trám bít hố rãnh dự phòng và khám răng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Chuyên gia này nhấn mạnh dù không gây đau đớn ở giai đoạn đầu, sâu răng vẫn là dấu hiệu cảnh báo quan trọng đối với sức khỏe răng miệng. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời không chỉ giúp bảo tồn răng tự nhiên mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc răng miệng chủ động trong cộng đồng.