3 lần thủng tạng trong 4 tháng, căn bệnh khiến bác sĩ 'đau đầu'

  • Thứ sáu, 17/4/2026 07:48 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Liên tiếp 3 lần thủng tạng, bệnh nhân phải trải qua 4 ca mổ trong 4 tháng. Tình trạng nguy kịch buộc bác sĩ phải hội chẩn để tìm lời giải.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân nam 57 tuổi trong tình trạng nguy kịch, suy kiệt nghiêm trọng sau nhiều lần phẫu thuật liên tiếp với hàng loạt biến chứng phức tạp.

Theo các bác sĩ, khi nhập viện lần này, bệnh nhân gần như không thể ăn uống, thường xuyên nuốt nghẹn, nôn sau ăn và có cảm giác vướng sau xương ức. Đáng chú ý, người bệnh rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng, đau khắp bụng - biểu hiện điển hình của viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Tiền sử bệnh lý của bệnh nhân được đánh giá là “đặc biệt nặng nề”. Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, người đàn ông này đã trải qua tới 4 ca phẫu thuật cấp cứu do biến chứng đường tiêu hóa, trong đó có 3 lần bị thủng tạng. Ba ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, một ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thung tang anh 1

3 lần thủng tạng, viêm phúc mạc nặng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc. Ảnh: BVCC.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy tình trạng tổn thương lan rộng với thực quản bị tắc hoàn toàn ở đoạn 1/3 giữa, kèm theo viêm lan tỏa dạ dày, ruột non và viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp khi tổn thương xuất hiện đồng thời ở nhiều cơ quan trong hệ tiêu hóa, từ thực quản, dạ dày đến ruột non. Điều này khiến việc xác định nguyên nhân gốc trở nên khó khăn, với nhiều khả năng được đặt ra như lao tiêu hóa, ung thư (lymphoma) hay bệnh lý tự miễn.

Trước tính chất nghiêm trọng của ca bệnh, cơ sở y tế này đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, kết nối với các chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở các lĩnh vực nội tiêu hóa, ngoại tiêu hóa và chẩn đoán hình ảnh.

Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, các chuyên gia định hướng chẩn đoán nhiều khả năng liên quan đến bệnh Crohn ruột non - bệnh viêm ruột mạn tính hiếm gặp, diễn tiến phức tạp và đặc biệt khó chẩn đoán khi đã xuất hiện biến chứng thủng ruột nhiều lần.

Hiện tại, sau khi được phẫu thuật xử trí ổn định, bệnh nhân đang được điều trị theo hướng bệnh Crohn. Bước đầu, tình trạng đã có tín hiệu tích cực, bệnh nhân hết đau bụng, không còn sốt và thể trạng dinh dưỡng cải thiện rõ rệt.

ThS.BS Đinh Thị Ngà, khoa Điều trị bệnh Ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết chẩn đoán bệnh Crohn vẫn là thách thức lớn do chưa có “tiêu chuẩn vàng”. Việc xác định bệnh phải dựa trên nhiều yếu tố kết hợp như triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm, mô bệnh học, chẩn đoán hình ảnh và đôi khi cả phẫu thuật.

Triệu chứng thường gặp gồm đau bụng, tiêu chảy kéo dài; về sau có thể xuất hiện thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi, sốt khi bệnh bùng phát. Crohn không chỉ ảnh hưởng ống tiêu hóa mà còn gây tổn thương ngoài ruột như viêm khớp, tổn thương da, mắt và gan mật.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng như thủng, áp xe, chảy máu, thậm chí ung thư.

Sai lầm ăn uống âm thầm tàn phá thận

Tưởng bồi bổ là tốt, nhiều người mắc thận hư lại vô tình khiến bệnh tiến triển nhanh hơn vì ăn uống thiếu kiểm soát.

27:1627 hôm qua

Những sai lầm khi chạy bộ có thể khiến trái tim 'dừng lại'

Tưởng chừng chỉ còn vài bước về đích, một vận động viên bất ngờ ngừng tim. Sự cố cho thấy nguy cơ đột tử có thể xảy ra ngay cả với người trẻ, khỏe.

39:2330 hôm qua

Cô gái 26 tuổi nhập viện với vùng ngực bị biến dạng

Từ khối u 3 cm, chỉ sau 8 tháng, tổn thương ở vú phải của nữ du học sinh đã phát triển rất nhanh, gây biến dạng và đau đớn kéo dài.

20:33 14/4/2026

Thủng tạng nguy kịch bệnh nhân phẫu thuật

