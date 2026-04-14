Cô gái 26 tuổi nhập viện với vùng ngực bị biến dạng

Từ khối u 3 cm, chỉ sau 8 tháng, tổn thương ở vú phải của nữ du học sinh đã phát triển rất nhanh, gây biến dạng và đau đớn kéo dài.

Từ một khối u nhỏ chỉ khoảng 3 cm ở vú phải, N.M.H. (26 tuổi, ở Hà Nội, hiện là du học sinh) không ngờ chỉ sau 8 tháng, tổn thương đã phát triển nhanh chóng, khiến vùng ngực biến dạng rõ rệt và gây đau đớn kéo dài cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ với bác sĩ tại Bệnh viện K, H. cho biết cô từng cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định trở về Việt Nam điều trị.

Khi nhập viện, kết quả thăm khám cho thấy khối u đã chiếm gần toàn bộ thể tích vú phải, gây biến dạng rõ rệt so với bên còn lại, kích thước khoảng 17 cm. Siêu âm ghi nhận nhu mô tuyến vú phải có kích thước 16,7 x 8 cm, trong khi vú trái không phát hiện bất thường. Các kiểm tra hạch nách và chẩn đoán hình ảnh khác không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thứ phát.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u phyllode (u diệp thể) lành tính.

TS.BS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện K, cho biết u diệp thể thường biểu hiện là khối u cứng, trơn láng, ranh giới rõ trong vú. Khối u này có thể lớn hơn 3 cm và thậm chí phát triển đến 20-30 cm trong thời gian ngắn. Khi khối u lớn nhanh, da vùng vú có thể bị căng bóng, đỏ, gây đau và khó chịu.

Khối u được bác sĩ lấy ra cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

"Với loại u này, chúng tôi thường khuyến cáo phẫu thuật sớm để loại bỏ triệt để, tránh nguy cơ khối u tiếp tục phát triển hoặc biến đổi phức tạp. Phẫu thuật cắt rộng cũng giúp giảm nhu cầu theo dõi kéo dài bằng nhiều xét nghiệm", bác sĩ Khoa nói.

Trước tình trạng khối u kích thước lớn, tiến triển nhanh và gây biến dạng rõ, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt rộng u vú phải. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn khối u, hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố điều trị, ê-kíp cũng đặc biệt chú trọng yếu tố thẩm mỹ. Với khối u gần 17 cm, việc phẫu thuật đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng để vừa lấy trọn tổn thương, vừa đảm bảo hình thể cân đối sau mổ.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công tại Khoa Điều trị theo yêu cầu. Các bác sĩ đã xử lý khéo léo, lấy toàn bộ khối u và tối ưu đường mổ, giúp hạn chế ảnh hưởng thẩm mỹ.

Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt, vết mổ ổn định trong 7 ngày đầu. Sau hai tuần điều trị, H. được xuất viện trong tâm trạng nhẹ nhõm.

Từ trường hợp này, các bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm các bất thường ở vú. Việc chậm trễ có thể khiến khối u phát triển nhanh, gây biến dạng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý, chất lượng sống.

Chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên duy trì thói quen tự khám vú định kỳ, đồng thời đi tầm soát tại cơ sở y tế khi phát hiện dấu hiệu bất thường để được can thiệp kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị.