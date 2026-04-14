Bói toán xác định giới tính thai nhi bị phạt tới 7 triệu đồng

Hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, phá thai chọn lọc sẽ bị xử phạt nghiêm khắc từ 15/5, với khung phạt cao nhất lên tới 30 triệu đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Nghị định này bổ sung nhiều quy định đáng chú ý, trong đó siết chặt các hành vi liên quan đến chẩn đoán, tiết lộ giới tính thai nhi và phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính.

Siết chặt hành vi tiết lộ giới tính thai nhi

Theo Điều 98, các hành vi xác định giới tính thai nhi dưới mọi hình thức đều bị xử lý nghiêm. Cụ thể, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Mức phạt cao hơn, từ 7 đến 15 triệu đồng, áp dụng đối với các trường hợp sử dụng phương pháp chuyên môn như bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm nhằm chẩn đoán, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin về giới tính thai nhi. Quy định này không áp dụng trong các trường hợp đặc biệt được pháp luật cho phép.

Tại Điều 45, nghị định cũng quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến việc xác định lại giới tính.

Cụ thể, người tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác hoặc có hành vi phân biệt đối xử với người đã xác định lại giới tính sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng.

Trong khi đó, hành vi thực hiện xác định lại giới tính khi chưa được sự cho phép của Bộ trưởng Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế bị xử phạt nặng hơn, với mức từ 30 đến 40 triệu đồng.

Từ giữa tháng 5, các hành vi bói toán, siêu âm tiết lộ giới tính thai nhi hay phá thai vì lựa chọn giới tính đều bị xử lý mạnh tay.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Phá thai vì lựa chọn giới tính phạt lên tới 30 triệu đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của Nghị định 90/2026/NĐ-CP là quy định chi tiết mức xử phạt đối với hành vi phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính tại Điều 100.

Theo đó, người mang thai tự nguyện loại bỏ thai nhi vì giới tính (không bị ép buộc) sẽ bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Các hành vi tác động từ bên ngoài cũng bị xử lý theo mức độ tăng dần. Cụ thể, dụ dỗ hoặc lôi kéo người mang thai phá thai vì lựa chọn giới tính bị phạt từ 7 đến 10 triệu đồng. Nếu sử dụng lời nói, hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần để ép buộc, mức phạt tăng lên từ 10 đến 15 triệu đồng.

Trường hợp dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì giới tính sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

Đối với các hành vi liên quan đến chuyên môn và cung ứng, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn. Người cung cấp hóa chất, thuốc khi biết rõ mục đích phá thai để lựa chọn giới tính bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng. Mức phạt tương tự áp dụng với hành vi chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng các biện pháp phá thai trong trường hợp biết rõ mục đích này.

Nặng nhất, hành vi trực tiếp thực hiện phá thai khi biết rõ người mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính có thể bị phạt từ 25 đến 30 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, nghị định còn quy định các biện pháp xử phạt bổ sung đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Cụ thể, các cơ sở, cá nhân vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 3 đến 6 tháng đối với các hành vi cung cấp thuốc, hóa chất hoặc hướng dẫn phá thai sai quy định.

Trong trường hợp trực tiếp thực hiện hành vi phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính, thời gian tước giấy phép có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh dược vi phạm còn có thể bị tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng, đặc biệt với các hành vi cung cấp thuốc không vì mục đích thương mại nhưng sai quy định.