Đã có 4 ca không qua khỏi do não mô cầu, Bộ Y tế phát cảnh báo

Số ca mắc não mô cầu tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó trẻ em chiếm gần một nửa, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát.

Các chấm xuất huyết trên da bé gái được chẩn đoán viêm màng não mô cầu. Ảnh: Sở Y tế Tây Ninh.

Theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 ca không qua khỏi. Đáng chú ý, nhóm trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số ca mắc.

Các ca bệnh được ghi nhận rải rác tại cộng đồng, chưa xuất hiện ổ dịch tập trung. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025 (14 trường hợp), số ca mắc đang có xu hướng gia tăng, cảnh báo nguy cơ dịch quay trở lại và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở trẻ em.

Bộ Y tế cho biết bệnh do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn.

Đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt trong môi trường tập trung đông người. Người bệnh có thể diễn tiến nhanh sang các thể nặng như viêm màng não mủ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại di chứng nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển trí tuệ, thậm chí không qua khỏi.

Bộ Y tế nhận định tình hình mắc bệnh đang có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian gần đây. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm trẻ em và người có sức đề kháng yếu.

Để chủ động phòng, chống bệnh não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân thường xuyên như rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc với người nghi mắc bệnh.

Môi trường sống cần được giữ thông thoáng, thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi… bằng dung dịch tẩy rửa thông thường.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, luyện tập thể lực hợp lý giúp nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cơ quan này cũng lưu ý khi có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc xuất hiện ban xuất huyết trên da, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế biến chứng nặng và giảm nguy cơ không qua khỏi do bệnh.