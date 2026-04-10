Bộ trưởng nói lý do hai BV 'như khách sạn 5 sao' chưa thể hoạt động

Hai bệnh viện hiện đại, được ví như "khách sạn 5 sao", vẫn chưa thể đón bệnh nhân sau nhiều năm hoàn thiện, do tồn đọng sai phạm và thủ tục chồng chéo.

Ngày 10/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là tiến độ đưa vào hoạt động của hai dự án bệnh viện quy mô lớn đã kéo dài nhiều năm.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến (Đoàn Hải Phòng) nêu thực tế, dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dù đã bị khởi tố vụ án, nhiều bị can bị bắt giam, nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Ông đặt câu hỏi về thời điểm hai bệnh viện này chính thức vận hành, cho rằng đây là nỗi trăn trở của hàng triệu cử tri đang chờ đợi sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới.

Giải trình tại tổ 8, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dù phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, dự án vẫn chưa thể vận hành do tồn đọng kéo dài suốt khoảng 10 năm, với sai phạm phát sinh ngay từ khâu ký kết hợp đồng.

Theo Bộ trưởng, nếu chỉ đặt yêu cầu không hợp thức hóa các sai phạm thì rất khó xử lý dứt điểm. Vì vậy, Bộ Y tế lựa chọn cách tiếp cận là thừa nhận những sai phạm đã xảy ra, làm cơ sở để xây dựng giải pháp tháo gỡ.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình. Ảnh: BVCC.

Đồng thời, cần xác định rõ những cán bộ tham gia khắc phục tồn tại trên nền sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm khi xử lý các dự án tồn đọng.

Bộ trưởng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tìm ra giải pháp phù hợp, đảm bảo không phát sinh tham nhũng, tiêu cực và khuyến khích tinh thần dám làm vì lợi ích chung. Nếu không, việc để các công trình quy mô lớn tiếp tục "đắp chiếu" sẽ gây hệ lụy nghiêm trọng hơn.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, bà Lan cho biết trong quá trình xử lý từng dự án, đặc biệt là dự án bệnh viện, phát sinh nhiều thủ tục cần hoàn tất. Dù cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn thiện, được đánh giá khang trang, hiện đại, nhưng vẫn vướng nhiều khâu pháp lý.

Một trong những nút thắt lớn là vấn đề phòng cháy chữa cháy (PCCC). Do công trình được xây dựng từ khoảng 10 năm trước, các tiêu chuẩn áp dụng theo quy định cũ. Khi thẩm định lại theo quy định hiện hành với yêu cầu chặt chẽ hơn, nhiều hạng mục buộc phải điều chỉnh như tháo dỡ tường, bổ sung cửa và thực hiện lại quy trình phê duyệt.

Đến nay, phương án PCCC mới đã được phê duyệt, song các hạng mục liên quan vẫn cần tiếp tục thi công, cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn mới. Ngoài ra, quá trình thẩm tra cũng phát sinh nhiều vướng mắc do một số nội dung chưa phù hợp với các quy định, nghị định hiện hành.