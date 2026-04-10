Lý giải về tờ hóa đơn khám 45.000 đồng làm nữ du khách Mỹ sốc

Chỉ với 45.000 đồng, nữ du khách người Mỹ bất ngờ khi được khám mắt đầy đủ, nhanh chóng tại Đà Nẵng, trong khi chi phí tương tự ở nhiều nước cao gấp hàng chục lần.

Bà Susan Lindgren chia sẻ về trải nghiệm đi đi khám mắt. Ảnh chụp màn hình.

Video hơn 12 phút ghi lại trải nghiệm khám mắt của du khách Mỹ - Susan Lindgren - tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đang thu hút chú ý. Trong chuyến đi, bà xuất hiện "đốm đen" trong mắt nên đi khám. Dù đến ngoài giờ, bà vẫn được kiểm tra ban đầu và hẹn hôm sau.

Khi quay lại, quy trình diễn ra nhanh gọn với đầy đủ bước chuyên khoa, chi phí 45.000 đồng. Kết quả cho thấy tình trạng không nghiêm trọng, chỉ là dấu hiệu lão hóa. Bà hài lòng vì dịch vụ nhanh, tận tình, chi phí thấp, không phát sinh thêm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, cho biết mức phí 45.000 đồng là giá khám và hội chẩn được công khai trên website bệnh viện.

"Đây là mức áp dụng cho dịch vụ không thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả và không phải khám theo yêu cầu, được áp dụng thống nhất cho cả bệnh nhân trong và ngoài nước", bà Ngọc Anh nói.

Chi phí y tế ở Việt Nam "dễ thở"

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Oxy cao áp và Thể thao dưới nước, cho rằng tính theo tỷ lệ GDP, Việt Nam chỉ dành một phần nhỏ cho y tế, thấp hơn mức trung bình thế giới. Trong khi đó, Mỹ chi gần 20% GDP cho chăm sóc sức khỏe, cao hơn hẳn các nước trong khối OECD. Điều này khiến chi phí y tế bình quân đầu người ở Mỹ lên tới hàng chục nghìn USD mỗi năm, trong khi ở Việt Nam chỉ dừng lại ở mức vài trăm USD.

Tuy nhiên, ít chi hơn không đồng nghĩa với ít dịch vụ. Nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đã triển khai các kỹ thuật cao như can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim mở, thay khớp gối, thay khớp háng, thụ tinh trong ống nghiệp (IVF), ghép tạng… với chi phí thấp hơn rất nhiều lần so với Mỹ và châu Âu.

"Một ca phẫu thuật tim mạch phức tạp tại Việt Nam có thể chỉ bằng một phần mười mức giá ở Mỹ. Nội soi tiêu hóa, phẫu thuật ổ bụng, thay khớp, chụp MRI, CT cũng thường rẻ hơn nhiều lần trong khi máy móc vẫn nhập khẩu từ các hãng lớn", bác sĩ Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt lớn nằm ở "giá mỗi dịch vụ", không phải ở việc người Việt làm ít kỹ thuật hơn. Mỹ chi rất nhiều nhưng số lần đi khám, số ngày nằm viện không vượt trội. Tức là cùng một dịch vụ, người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 can thiệp mạch não cho bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Một trong những lý do quan trọng nhất giải thích "vì sao Mỹ đắt, Việt Nam rẻ" nằm ở chi phí nhân sự y tế. Ở Mỹ, bác sĩ nằm trong nhóm nghề có thu nhập cao nhất xã hội. Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật có thể nhận mức lương hàng trăm nghìn USD mỗi năm.

Tại Việt Nam, mức lương bác sĩ và điều dưỡng thấp hơn nhiều lần, dù áp lực công việc và thời gian đào tạo cũng rất lớn. Chênh lệch thu nhập này kéo theo chênh lệch chi phí dịch vụ. Chi phí nhân công vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá, nhưng giá trị tuyệt đối thấp hơn nhiều so với các nước giàu.

Một yếu tố nữa là chi phí hành chính. Hệ thống y tế Mỹ vận hành trong "ma trận" bảo hiểm tư nhân với vô số gói quyền lợi, điều khoản, mức đồng chi trả khác nhau. Các bệnh viện phải duy trì bộ máy nhân sự lớn để làm thủ tục, mã hóa dịch vụ, xử lý thanh toán, đối soát với hàng loạt công ty bảo hiểm. Chi phí hành chính vì thế đội lên.

Ngược lại, Việt Nam vẫn dựa chủ yếu vào bảo hiểm y tế xã hội do Nhà nước quản lý, với khung giá tương đối thống nhất. Các bệnh viện công áp dụng bảng giá dịch vụ do Bộ Y tế ban hành, phần dành cho bệnh nhân BHYT thanh toán đã được quy định rõ. Quy trình thanh toán tuy còn thủ tục, nhưng ít tầng nấc trung gian hơn nhiều so với hệ thống hoàn toàn dựa vào bảo hiểm tư nhân.

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Hoàng, khác biệt lớn giữa Việt Nam và Mỹ nằm ở vai trò Nhà nước trong định giá y tế. Tại Việt Nam, Bộ Y tế ban hành khung giá theo từng tuyến, phần chi như lương, hạ tầng được ngân sách đảm bảo nên không tính vào viện phí, giúp giá dịch vụ không tăng theo thị trường. Nhờ đó, khám tại bệnh viện công chỉ vài chục nghìn đồng, thấp hơn ở tuyến cơ sở; người có BHYT còn được chi trả phần lớn chi phí.

Cải cách BHYT gần đây mở rộng quyền lợi, hướng tới bao phủ toàn dân và đưa thêm kỹ thuật cao, thuốc mới vào danh mục. Việt Nam cũng ưu tiên thuốc generic giá rẻ, đồng thời quản lý chặt giá thuốc qua đấu thầu, đàm phán tập trung. Nhờ vậy, người bệnh tiếp cận điều trị với chi phí thấp hơn, dù nhiều thuốc công nghệ cao vẫn còn đắt.

Chi phí khám tại nhiều quốc gia thế nào?

So với nhiều quốc gia, chi phí khám mắt tại Việt Nam được đánh giá ở mức thấp. Tại bệnh viện công, giá phổ biến khoảng 30.000-50.000 đồng, trong khi cơ sở tư nhân dao động 300.000-500.000 đồng.

Với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn, dịch vụ khám mắt tại Việt Nam đang tạo ấn tượng tích cực với du khách quốc tế. Ảnh: Đinh Hà.

Trong khi đó, tại Mỹ - nơi có chi phí y tế đắt đỏ - một lần khám mắt thường từ 87 USD (khoảng 2,1 triệu đồng) ở khu vực chi phí thấp và có thể vượt 130 USD (khoảng 3,2 triệu đồng) tại các vùng phát triển.

Tại trung tâm bán lẻ, giá khoảng 89- 93 USD , còn phòng khám tư nhân trung bình 144 USD , thậm chí lên tới 293 USD . Các dịch vụ như đo khúc xạ, chụp võng mạc có thể làm tăng thêm 20- 50 USD .

Tại Canada, chi phí cũng cao nếu không có bảo hiểm, thường từ 80- 150 USD và có thể lên tới 200 USD khi có xét nghiệm chuyên sâu. Mức giá chênh lệch theo khu vực, như Toronto hay Vancouver có thể lên đến 250- 310 USD . Ngay cả khám định kỳ đơn giản cũng từ 70- 90 USD .

Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản thường được xem là có chi phí “dễ chịu” hơn, nhưng thực tế mức giá này chỉ thấp khi đi kèm hệ thống bảo hiểm y tế. Ở Nhật Bản, người dân chi trả 10-30%, tương đương khoảng 100.000-450.000 đồng cho khám cơ bản, cao hơn nếu kiểm tra chuyên sâu.

Tại Hàn Quốc, chi phí khám và điều trị mắt được phân chia khá chi tiết theo từng loại dịch vụ, từ các kiểm tra cơ bản đến những can thiệp chuyên sâu. Nếu xét ở mức giá trung bình và chưa bao gồm bảo hiểm y tế, các kiểm tra chức năng thị giác có chi phí thường dao động từ khoảng 10.000 đến 50.000 won (tương đương khoảng 180.000-900.000 đồng) cho mỗi mắt. Trong khi đó, các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại hơn như chụp cắt lớp quang học (OCT) hay chụp vùng trước nhãn cầu có chi phí cao hơn, thường dao động từ 25.000 đến 50.000 won (khoảng 450.000-900.000 đồng).

So sánh cho thấy, với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chuyên môn, dịch vụ khám tại Việt Nam đang tạo ấn tượng tích cực với du khách quốc tế.