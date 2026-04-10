Bệnh da liễu tăng vọt, bác sĩ cảnh báo điều đáng lo

Mới đầu hè, bệnh da liễu đã gia tăng 10-20%. Không ít trường hợp trở nặng sau du lịch, làm việc ngoài trời mà không bảo vệ da.

Không chỉ người lao động ngoài trời, dân văn phòng cũng đối mặt nguy cơ bệnh da do điều hòa, môi trường ẩm kín. Ảnh: Đinh Hà.

Sau chuyến du lịch 3 ngày tại Đà Nẵng - Hội An, anh Nguyễn Quý Duy (30 tuổi, Hải Phòng) bắt đầu xuất hiện những nốt mụn li ti trên mặt. Ban đầu chỉ là vài nốt nhỏ ở trán, nhưng sau khi trở về, tình trạng lan rộng, dày hơn và gây khó chịu.

Anh Quý cho hay trong suốt chuyến đi, anh thường xuyên tiếp xúc với nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời trên 30 độ C nhưng không che chắn, cũng không sử dụng kem chống nắng hay sản phẩm bảo vệ da chuyên dụng.

"Khi đi du lịch, tôi gần như ở ngoài trời liên tục. Nghĩ da khỏe nên không cần chống nắng, chỉ dùng sữa rửa mặt thông thường. Sau đó mụn nổi nhiều và lan nhanh hơn", anh nói.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm nang lông - bệnh lý phổ biến trong mùa nóng. Nguyên nhân chủ yếu từ da tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, kết hợp bụi bẩn khiến lỗ chân lông bít tắc, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Bệnh da liễu tăng nhanh ngay từ đầu mùa

Những ngày đầu hè, khi nền nhiệt miền Bắc liên tục chạm ngưỡng 36-37 độ C, lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương bắt đầu tăng mạnh. Ghi nhận trong tuần đầu của đợt nắng nóng cho thấy số ca khám đã tăng khoảng 10-20% so với trước đó.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, khoa Khám bệnh, cho hay đây là quy luật thường gặp mỗi mùa hè, nhưng năm nay có xu hướng đến sớm hơn do thời tiết diễn biến thất thường.

"Nếu như tuần trước lượng bệnh nhân còn ổn định thì sang tuần này đã tăng rõ rệt. Dự báo đến tháng 6-7, số ca sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa", bác sĩ Dung nói.

Nhiệt độ 36-37°C khiến làn da dễ tổn thương, Bệnh viện ghi nhận nhiều ca viêm da, viêm nang lông, nấm da tăng sớm bất thường. Ảnh: LT.

Thống kê những năm trước cho thấy, vào mùa đông, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 900-1.000 lượt khám. Tuy nhiên, trong cao điểm mùa hè (tháng 7-8), con số này có thể tăng gấp đôi, lên tới 2.000-2.500 lượt/ngày.

Đáng chú ý, ngay sau Tết năm nay, lượng bệnh nhân không giảm như thông lệ mà duy trì ở mức cao, phản ánh rõ tác động của yếu tố thời tiết và môi trường.

Vì sao mùa hè dễ bùng phát bệnh da?

Theo bác sĩ Dung, thời tiết nắng nóng tạo ra nhiều yếu tố bất lợi cho làn da. Nhiệt độ cao kết hợp tia UV mạnh làm suy yếu hàng rào bảo vệ da. Đồng thời, cơ thể tăng tiết mồ hôi và bã nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển.

Các bệnh da thường gặp trong mùa hè gồm:

Viêm da do ánh nắng

Rôm sảy, dị ứng

Nấm da (nấm thân, nấm kẽ, nấm chân)

Viêm nang lông, mụn trứng cá

Bệnh da do côn trùng

Đáng lưu ý, nhiều bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần nếu không được điều trị triệt để.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thị Phương Dung, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: PA.

"Một số bệnh nhân có tâm lý chủ quan, chỉ đến khám khi tổn thương lan rộng hoặc ngứa nhiều, khiến việc điều trị kéo dài và dễ tái phát", bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Không chỉ người làm việc ngoài trời, dân văn phòng cũng là nhóm dễ gặp các vấn đề về da trong mùa hè. Việc ngồi điều hòa liên tục có thể khiến da khô, mất nước, trong khi thói quen đi giày kín cả ngày làm tăng nguy cơ nấm da chân do môi trường ẩm.

Theo vị chuyên gia, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa ẩm, nguy cơ bùng phát bệnh sẽ càng cao trong thời gian tới. Việc chủ quan với những dấu hiệu ban đầu như ngứa, nổi mụn hay bong tróc da có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Chủ động thăm khám sớm và phòng ngừa đúng cách là yếu tố quan trọng để bảo vệ làn da.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da liễu, bác sĩ Phương Dung khuyến cáo:

Bảo vệ da khi ra ngoài: Mặc áo chống nắng, đội mũ, đeo khẩu trang và sử dụng kem chống nắng phù hợp. Bôi trước khi ra ngoài 20 phút và nhắc lại sau 2-3 giờ.

Giữ da sạch: Tắm rửa, rửa mặt thường xuyên để loại bỏ mồ hôi, bã nhờn.

Hạn chế môi trường ẩm: Giữ cơ thể khô ráo, thay quần áo, tất thường xuyên; chọn giày dép thoáng khí.

Dưỡng ẩm hợp lý: Vẫn cần dưỡng ẩm, đặc biệt khi dùng điều hòa nhiều.

Bổ sung nước: Uống 2-3 lít nước mỗi ngày.

Điều chỉnh sinh hoạt: Trẻ nhỏ nên mặc đồ thoáng mát; người cao tuổi cần tăng cường dưỡng ẩm do da dễ khô.