Nam giới thận yếu thường có dấu hiệu này vào buổi sáng

Thức dậy uể oải, tinh thần kém minh mẫn, thiếu năng lượng: Theo Sohu, nếu ngủ đủ giấc nhưng sáng dậy vẫn uể oải, đầu óc không tỉnh táo, cơ thể nặng nề, đây có thể là dấu hiệu chức năng thận suy giảm ở nam giới. Thông thường, người có chức năng thận tốt sẽ đào thải chất thải hiệu quả, tuần hoàn máu ổn định. Điều này giúp nam giới khi thức dậy vào buổi sáng cảm thấy tỉnh táo, không chóng mặt, không mệt mỏi và không cần đến cà phê hay nước tăng lực. Tuy nhiên, khi thận hoạt động kém, quá trình đào thải chất độc và cân bằng nội môi bị ảnh hưởng, khiến cơ thể khó phục hồi sau giấc ngủ. Ảnh: Shutterstock.
Có vấn đề về nước tiểu: Buổi sáng là thời điểm dễ nhận biết nhất tình trạng nước tiểu. Người có thận khỏe thường có lượng nước tiểu buổi sáng vừa phải, màu vàng nhạt và không gặp khó khăn khi tiểu tiện. Đây là dấu hiệu thận điều hòa dịch thể tốt. Nếu nước tiểu đổi màu bất thường, có nhiều bọt hoặc bong bóng nhỏ, đó có thể là dấu hiệu thận bị tổn thương khiến protein rò rỉ vào nước tiểu, dẫn đến protein niệu. Thận suy yếu cũng gây ra nhiều bất thường khác ở nước tiểu như có máu, có mùi hôi tanh, đi tiểu rắt... Ảnh: Shutterstock.
Tay chân lạnh, da nhợt nhạt: Thận tham gia vào quá trình lọc máu và chuyển hóa dịch thể. Người có thận khỏe thường có làn da sáng, hồng hào, tay chân ấm áp, không khô ráp hay xỉn màu. Tuy nhiên, buổi sáng nếu thấy tay chân lạnh, da kém hồng hào, thiếu sức sống, có thể tuần hoàn máu và chuyển hóa trong cơ thể đang gặp vấn đề. Thận yếu khiến quá trình lọc máu và cung cấp dưỡng chất cho các mô bị ảnh hưởng, từ đó biểu hiện ra bên ngoài. Ảnh: Cleveland Clinic.
Khô miệng, hơi thở nặng mùi hơn bình thường: Sau một đêm ngủ, nếu thường xuyên cảm thấy miệng khô, có vị đắng hoặc khó chịu, có thể cơ thể đang mất cân bằng nước hoặc chuyển hóa kém. Đây cũng là yếu tố gián tiếp phản ánh hoạt động bất ổn của thận. Ngoài ra, hôi miệng buổi sáng là bình thường, nhưng nếu mùi quá nặng, kéo dài có thể liên quan đến tích tụ độc tố, rối loạn chuyển hóa. Thận hoạt động tốt sẽ giúp đào thải chất cặn hiệu quả hơn, từ đó giảm tình trạng này. Ảnh: Pickettfamilydental.
Phù nề sau khi ngủ dậy: Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, nếu buổi sáng xuất hiện phù mí mắt, sưng mặt hoặc chân, có thể cơ thể đang giữ nước. Điều này là do thận không còn kiểm soát tốt việc chuyển hóa nước và muối. Trong khi đó, nam giới có chức năng thận bình thường thường không bị phù, cơ thể cân bằng hơn. Ảnh: Medical News Today.
Nhịp tim không ổn định, dễ hồi hộp sau khi thức dậy: Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, sau khi thức dậy, cơ thể thường chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, kéo theo sự thay đổi của nhịp tim và huyết áp. Ở người khỏe mạnh, quá trình này diễn ra nhẹ nhàng, ổn định, nhịp tim tăng vừa phải và không gây khó chịu. Tuy nhiên, khi thận suy giảm, các cơ chế này dễ bị rối loạn, dẫn đến huyết áp dao động bất thường vào buổi sáng, nhịp tim tăng nhanh để bù trừ, cảm giác hồi hộp, tim đập mạnh hoặc không đều. Ngoài ra, mất cân bằng điện giải - đặc biệt là kali - có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điện của tim, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp. Ảnh: Jefferson Health.
Đau nhức vùng thắt lưng, mỏi gối: Theo quan niệm Y học Cổ truyền Trung Quốc, thận có liên quan mật thiết đến vùng thắt lưng. Ở nam giới, sức mạnh vùng thắt lưng thường bị bỏ qua. Người có thận khỏe thường có cơ lưng phát triển bình thường, có thể đảm nhận lao động và vận động ở mức vừa phải. Thức dậy với vùng lưng thoải mái, không đau nhức cũng là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nam giới thường xuyên bị đau mỏi lưng hoặc cảm giác yếu ở đầu gối khi vừa ngủ dậy có thể do thận khí suy hoặc tuần hoàn kém. Ảnh: Shutterstock.
Giảm hoặc không thể cương dương buổi sáng: Cương dương tự nhiên là phản ứng sinh lý bình thường, thường xuất hiện sau khi ngủ dậy hoặc trong giai đoạn ngủ sâu. Theo Y học Cổ truyền Trung Quốc, chức năng này còn gắn liền với "thận khí". Khi thận khỏe, khí huyết lưu thông tốt, khả năng sinh lý cũng được duy trì ổn định hơn, nên hiện tượng cương dương buổi sáng thường xuất hiện đều đặn. Ngược lại, nếu tình trạng này giảm dần hoặc biến mất trong thời gian dài, có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề liên quan đến tuần hoàn, thận có vấn đề hoặc sức khỏe tổng thể. Ảnh: AI/Freepik.
