Nam giới thận yếu thường có dấu hiệu này vào buổi sáng

Có vấn đề về nước tiểu: Buổi sáng là thời điểm dễ nhận biết nhất tình trạng nước tiểu. Người có thận khỏe thường có lượng nước tiểu buổi sáng vừa phải, màu vàng nhạt và không gặp khó khăn khi tiểu tiện. Đây là dấu hiệu thận điều hòa dịch thể tốt. Nếu nước tiểu đổi màu bất thường, có nhiều bọt hoặc bong bóng nhỏ, đó có thể là dấu hiệu thận bị tổn thương khiến protein rò rỉ vào nước tiểu, dẫn đến protein niệu. Thận suy yếu cũng gây ra nhiều bất thường khác ở nước tiểu như có máu, có mùi hôi tanh, đi tiểu rắt... Ảnh: Shutterstock.